Kwesta na Powązkach z gwiazdami! Zobacz, kto zbiera na odnowę zabytków

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-01 14:11

Już 1 i 2 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki, odbędzie się 51. tradycyjna Kwesta na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. W tym roku do grona kwestujących dołączą znane osobistości, takie jak aktorka Maja Komorowska czy Magdalena Zawadzka. Zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację kolejnych zabytkowych nagrobków i kaplic, a w planach na 2026 rok jest odnowienie aż 14 pomników.

Kwesta na Powązkach na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości związanych z dniem Wszystkich Świętych. W tym roku odbędzie się już po raz 51., a jej celem jest zebranie funduszy na renowację zabytkowych nagrobków i kaplic na Starych Powązkach.

W 2024 roku kwesta została wpisana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, co podkreśla jej wyjątkowe znaczenie dla polskiej kultury.

Kto wesprze Kwestę na Powązkach w tym roku?

Podczas tegorocznej kwesty, która odbędzie się 1 i 2 listopada, na Powązkach pojawią się znane osobistości ze świata kultury, polityki i mediów. Wśród nich znajdą się aktorzy, dziennikarze, muzycy, pisarze, prezenterzy telewizyjni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń oraz młodzież szkolna. Do grona kwestujących dołączą m.in. aktorka Maja Komorowska, Damian Damięcki oraz Olgierd Łukaszewicz czy Magdalena Zawadzka. Swoją obecność zapowiedziała również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Na co zostaną przeznaczone zebrane środki?

Zebrane podczas kwesty środki stanowią podstawę do prowadzenia prac konserwatorskich na Starych Powązkach. Oprócz kwesty, komitet pozyskuje również dotacje z m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury, a także wsparcie od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych, odpisy podatkowe i darowizny prywatne.

W planach na 2026 rok przewidziano konserwację kolejnych 14 pomników, w tym m.in. nagrobków rodzin Kozłowskich, Michaux i Schanzenbachów, dalszy etap konserwacji grobów Stanisława Moniuszki i Ludwika Panczykowskiego oraz kaplicy Dmuszewskich i Wysiekierskich. Jak zaznaczył Marcin Święcicki, jest to plan minimum, ponieważ przygotowano 36 kolejnych nagrobków do konserwacji.

Historia Cmentarza Powązkowskiego

Cmentarz Powązkowski, założony w 1790 roku, jest jednym z najstarszych i najważniejszych cmentarzy w Polsce. Na Powązkach spoczywają wybitni Polacy, m.in. Władysław Reymont, Leopold Staff, Maria Dąbrowska, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski i Jan Kiepura. W 1925 roku wzdłuż południowej ściany katakumb założono Aleję Zasłużonych, gdzie znajdują się groby m.in. Władysława Reymonta, Stefana Starzyńskiego, Ignacego Mościckiego oraz lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

Powązki
28 zdjęć
Super Express Google News
Znani i lubiani zbierają na ratowanie Powązek. Kwesta na cmentarzu
Sonda
Czy wspierasz kwesty na cmentarzu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KWESTA
KWESTA NA POWĄZKACH
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH