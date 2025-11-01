Kwesta na Powązkach z gwiazdami! Zobacz, kto zbiera na odnowę zabytków

Kwesta na Powązkach na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości związanych z dniem Wszystkich Świętych. W tym roku odbędzie się już po raz 51., a jej celem jest zebranie funduszy na renowację zabytkowych nagrobków i kaplic na Starych Powązkach.

W 2024 roku kwesta została wpisana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, co podkreśla jej wyjątkowe znaczenie dla polskiej kultury.

Kto wesprze Kwestę na Powązkach w tym roku?

Podczas tegorocznej kwesty, która odbędzie się 1 i 2 listopada, na Powązkach pojawią się znane osobistości ze świata kultury, polityki i mediów. Wśród nich znajdą się aktorzy, dziennikarze, muzycy, pisarze, prezenterzy telewizyjni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń oraz młodzież szkolna. Do grona kwestujących dołączą m.in. aktorka Maja Komorowska, Damian Damięcki oraz Olgierd Łukaszewicz czy Magdalena Zawadzka. Swoją obecność zapowiedziała również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Na co zostaną przeznaczone zebrane środki?

Zebrane podczas kwesty środki stanowią podstawę do prowadzenia prac konserwatorskich na Starych Powązkach. Oprócz kwesty, komitet pozyskuje również dotacje z m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury, a także wsparcie od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych, odpisy podatkowe i darowizny prywatne.

W planach na 2026 rok przewidziano konserwację kolejnych 14 pomników, w tym m.in. nagrobków rodzin Kozłowskich, Michaux i Schanzenbachów, dalszy etap konserwacji grobów Stanisława Moniuszki i Ludwika Panczykowskiego oraz kaplicy Dmuszewskich i Wysiekierskich. Jak zaznaczył Marcin Święcicki, jest to plan minimum, ponieważ przygotowano 36 kolejnych nagrobków do konserwacji.

Historia Cmentarza Powązkowskiego

Cmentarz Powązkowski, założony w 1790 roku, jest jednym z najstarszych i najważniejszych cmentarzy w Polsce. Na Powązkach spoczywają wybitni Polacy, m.in. Władysław Reymont, Leopold Staff, Maria Dąbrowska, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski i Jan Kiepura. W 1925 roku wzdłuż południowej ściany katakumb założono Aleję Zasłużonych, gdzie znajdują się groby m.in. Władysława Reymonta, Stefana Starzyńskiego, Ignacego Mościckiego oraz lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

