Legendarny „Tomek” z Batalionu „Zośka” świętuje urodziny. Tak życzy mu prezydent stolicy!

Jego historia to zapis całego wieku polskich dramatów i triumfów. Do konspiracji wszedł już w 1942 roku, działając w brygadzie dywersyjnej „Broda” w batalionie „Zośka”. Brał udział w śmiałych akcjach, w tym w marcu 1943 roku w kolportażu podrobionego dodatku „Nowego Kuriera Warszawskiego” z odważnym tytułem „Hiszpania przystąpiła do wojny”.

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miał zaledwie 19 lat i mieszkał na Żoliborzu. Niemcy szybko odcięli dzielnicę, przez co nie dotarł na wolską zbiórkę „Zośki” w fabryce przy Woli. Dołączył więc do zgrupowania „Żniwiarz” II Obwodu „Żywiciel” i stanął do walki na rodzimym Żoliborzu. Brał udział m.in. w dramatycznym ataku na Dworzec Gdański, której celem było połączenie Żoliborza ze Starym Miastem.

Po kapitulacji trafił do niewoli i został osadzony w stalagu XI A Altengrabow. Tam, jak tysiące polskich jeńców, musiał przetrwać głód, mróz i brutalne warunki obozowe.

Po wojnie jego zasługi zostały docenione. W 2016 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 niezwykle prestiżowy Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Ale Jakub Nowakowski „Tomek” nie żyje przeszłością. Nawet mając blisko sto lat, zabrał głos, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. 24 lutego 2022 roku publicznie wsparł naród ukraiński.

− Walcz dalej Ukraino, broń swojej niepodległości − apelował, śpiewając krótką ukraińską piosenkę. A potem dodał słowa, które poruszyły tysiące: − Przesyłam wam serdeczne wsparcie od polskich kombatantów i od żołnierzy Armii Krajowej Powstańców Warszawskich, żebyście wytrwali w swojej bohaterskiej walce i dzielnie odpierali najazd, tak jak myśmy to uczynili w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Dziś Warszawa oddaje mu hołd. − Jakub Nowakowski „Tomek”. Urodzony warszawiak. A dziś kończy aż 101 lat − podkreślił prezydent Trzaskowski. I dodał: − W imieniu Warszawy i jej mieszkańców raz jeszcze dziękuję za wszystko, co zrobił Pan dla Polski i naszego miasta.