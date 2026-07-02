Lepsze niż 800 plus?! Poczęli dziecko w hotelu i dostali nagrodę. Znany hotelarz zachęca Polaków do posiadania dzieci

Urodziły się pierwsze dzieci z programu Arche Pokolenia

Program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche

Dwie pierwsze rodziny otrzymały nagrody specjalne

Pracownicy i nabywcy mieszkań mogą dostać 10 tys. zł za narodziny dziecka

Program ma zachęcać do posiadania dzieci i wspierać poprawę sytuacji demograficznej w Polsce

Pierwszymi dziećmi objętymi programem są Maja, poczęta podczas pobytu rodziców w Dworze Uphagena w Gdańsku, oraz Dante Laurens Versteeg Lipiński, którego rodzice przebywali w Klasztorze we Wrocławiu. Rodzina Mai odebrała już pamiątkowy prezent z rąk prezesa Grupy Arche, natomiast rodzice Dantego odbiorą nagrodę w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie.

Na tym jednak wsparcie się nie kończy. Wszystkie kolejne rodziny, które spełnią warunki programu, będą mogły liczyć na bezpłatne przyjęcie rodzinne, np. z okazji chrztu dziecka, organizowane w jednym z hoteli sieci Arche. Dodatkowo pracownicy Grupy Arche oraz nabywcy mieszkań tej firmy otrzymują 10 tys. zł za narodziny dziecka. Jak poinformował Władysław Grochowski, z tego świadczenia skorzystało już 39 rodzin.

Program Arche Pokolenia wystartował we wrześniu ubiegłego roku jako odpowiedź na pogarszającą się sytuację demograficzną w Polsce. Jego twórcy zwracają uwagę, że kraj od lat notuje więcej zgonów niż urodzeń, a liczba mieszkańców systematycznie maleje. Zdaniem prezesa Grupy Arche także przedsiębiorcy powinni angażować się w działania wspierające rodziny i zachęcające do posiadania dzieci. O akcji zrobiło się głośno na całym świecie, a temat podjęły m.in. takie media jak: CNN, Allgemeine Zeitung, The Sun, Financial Times, czy China News.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

— Warto dodać, że również w ramach tej akcji już 39 rodziców nowo narodzonych pociech naszych pracowników otrzymało każdorazowo wypłaty w kwocie 10 tys. zł. W przyszłości chcemy poszerzać akcję, wspierając dzieci “Arche” w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy. W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej, kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania. Zapraszamy też innych przedsiębiorców do włączenia się do działań prodemograficzych i budowania własnych systemów zachęt — mówi Władysław Grochowski.

Program Arche Pokolenia skierowany jest do trzech grup: gości hoteli sieci Arche, pracowników firmy oraz osób kupujących mieszkania od dewelopera. Pary, którym podczas pobytu w jednym z 24 hoteli Arche urodzi się dziecko poczęte w czasie wyjazdu, mogą liczyć na bezpłatne przyjęcie rodzinne, np. z okazji chrztu. Z kolei pracownicy Grupy Arche oraz nabywcy mieszkań otrzymują po 10 tys. zł za narodziny dziecka.

W planach spółki jest dalszy rozwój programu. Firma zapowiada nie tylko kontynuację obecnych benefitów, ale również kolejne inicjatywy skierowane do rodzin. Jednym z pomysłów jest utworzenie Parku Pokoleń w Łochowie, gdzie każde posadzone drzewo ma symbolizować dziecko urodzone w ramach programu Arche Pokolenia.

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