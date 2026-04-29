Leżał na chodniku i ledwo oddychał. „Miał sinicę ust oraz bełkotliwą mowę”

Akcja ratunkowa na Pradze-Północ

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 kwietnia, na Pradze-Północ w Warszawie. Minęła właśnie godzina 11. Strażnicy miejscy, którzy kontrolowali rejon stacji metra oraz dworca kolejowego Warszawa-Stadion, na skrzyżowaniu ulic Zamoyskiego i Sokolej, niedaleko wyjścia z metra, zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Był nieprzytomny i miał twarz skierowaną do ziemi.

Reakcja funkcjonariuszy była natychmiastowa. Szybko ocenili stan zdrowia mężczyzny jako poważny. - Poszkodowany był trudny do wybudzenia, wykazywał znaczne spowolnienie oddechu, a momentami dochodziło nawet do jego zatrzymania. Dodatkowo mężczyzna miał sinicę ust oraz bełkotliwą mowę. Strażnicy wezwali na miejsce karetkę pogotowia i przystąpili do ratowania, jak się później okazało, 38-letniego poszkodowanego - przekazał Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

Jeszcze przed przyjazdem pogotowia 38-latek częściowo odzyskał świadomość i z trudem poinformował funkcjonariuszy, że jest w trakcie kuracji metadonowej. Mundurowi aż do przyjazdu karetki monitorowali jego stan, dbając o drożność dróg oddechowych oraz zapobiegając ponownej utracie przytomności.

- Po przeprowadzeniu badań ratownicy potwierdzili, że powodem zagrożenia życia mężczyzny było przedawkowanie metadonu i bezzwłocznie zabrali go do szpitala – poinformował Jabraszko.

Czym jest terapia metadonowa?

Terapia metadonowa to metoda leczenia uzależnienia od opioidów, takich jak heroina, morfina, oksykodon, fentanyl. Polega na podawaniu kontrolowanych dawek metadonu, syntetycznego opioidu, który działa długo i stabilnie, aby zmniejszyć objawy odstawienne i głód narkotykowy, jednocześnie zapobiegając euforii związanej z innymi opioidami.

