Lidl: promocje dla uważnych. Kawa za darmo, kurczaki tanie jak barszcz. Jest jeden haczyk!

Lidl promocje: Kawa za darmo, tanie kurczaki. Gdzie i kiedy?

Kolejne dwa sklepy Lidl otwierają się tuż pod Warszawą. Już w czwartek, 27 lipca, otwarte zostaną pierwsze sklepy znanej sieci w Starym Koniku (pow. miński) oraz w Otrębusach (pow. pruszkowski). Oficjalne otwarcie nastąpi punktualnie o godz. 6.

Na odwiedzających czekać będą liczne promocje, m.in. udka i podudzia za niespełna 8 zł, 50 proc. tańsza drugie pudełko lodów, czy darmowe opakowanie kawy przy zakupie dwóch!

Co więcej podczas otwarcia Lidla w Otrębusach dla klientów przygotowano m.in.: quizy z nagrodami, gadżety z logo firmy, poczęstunek z grilla, malowanie twarzy dla dzieci oraz atrakcyjne promocje. Z kolei klienci odwiedzający nowy Lidl w Starym Koniku mogą liczyć również na hot dogi oraz świeżą, pyszną kawę.

Co ciekawe, zakupy w nowo otwartych sklepach Lidl będzie można zrobić jeszcze przed ich oficjalnym otwarciem! Przedpremierowo będzie można tam kupować w środę (26 licpa) od godz. 20 do 22. Niestety, wówczas jeszcze nie będą obowiązywały promocje zaplanowane na otwarcie.

Nowy sklep Lidl w Otrębusach

Lidl w Otrębusach przy ul. Pszczelińskiej 111 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie pracę znalazło 18 osób. Sklep ten będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. od 6-22, a w niedziele handlowe w godz. 9-19. Co więcej, zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 124 miejsc parkingowych.

Nowy sklep Lidl w Starym Koniku

Nowy sklep Lidl mieści się w Starym Koniku 35. Ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1344 mkw, a w obiekcie zatrudniono 21 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 6-22, a w niedziele handlowe w godz. 8-21. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 126 miejsc parkingowych.