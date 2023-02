Gdzie zginęło najwięcej osób? Czarne punkty na warszawskiej mapie drogowej!

SZOKUJĄCE STATYSTKI

Lista najniebezpieczniejszych ulic na terenie Warszawy! Gdzie zginęło najwięcej osób?

Stolica jest jednym z najniebezpieczniejszych polskich miast dla kierowców. W zeszłym roku na warszawskich ulicach doszło do 758 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło aż 30 osób. To daje średnio 2 wypadki dziennie! Przygotowaliśmy dla was listę najniebezpieczniejszych ulic na terenie miasta.