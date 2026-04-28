"Łomiarz" opuścił zakład karny i snuje plany. Znana dziennikarka nie kryje obaw

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-04-28 15:40

Henryk R., słynny "Łomiarz", ostatecznie wyszedł na wolność 28 kwietnia. Bandyta, skazany jeszcze w latach 90. za wyjątkowo brutalne napady na bezbronne kobiety, zakończył odbywanie kary. Choć recydywista zapowiadał zmianę dotychczasowego życia, funkcjonariusze zachowują najwyższą czujność. Sytuacją zaniepokojona jest również Marta Kiermasz z VOX FM, która w ramach pracy zawodowej wymieniała z mężczyzną korespondencję.

Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie
Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie
Galeria zdjęć 43
Super Express Google News
  • Henryk R., znany jako "Łomiarz", opuścił zakład karny po odbyciu kary za brutalne napady na kobiety.
  • Mimo zapewnień recydywisty o zmianie, służby są w stanie podwyższonej gotowości, a specjaliści oceniają wysokie ryzyko ponownego popełnienia przestępstw.
  • Dziennikarka Marta Kiermasz, która korespondowała z "Łomiarzem", wyraża obawy o swoje bezpieczeństwo.

Seryjny napastnik opuścił zakład karny

Dokładnie 28 kwietnia 2026 roku Henryk R., szerzej kojarzony pod pseudonimem „Łomiarz”, odsiedział zasadzoną karę i pożegnał się z zakładem karnym. To nie jest jego pierwsza próba powrotu do społeczeństwa. Mężczyzna odbywał długoletnie kary za brutalne ataki na kobiety w stolicy w latach 90., a następnie za recydywę. Prokuratorzy łączyli jego osobę z aż 29 napaściami, w wyniku których życie straciło pięć bezbronnych kobiet.

Pomimo bardzo niepokojących analiz sporządzonych przez specjalistów, wymiar sprawiedliwości nie skierował mężczyzny do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Wobec recydywisty zastosowano jednak rygorystyczne środki zapobiegawcze pod postacią dozoru elektronicznego oraz obowiązkowego leczenia terapeutycznego. Jak przekazał na antenie Radia ESKA Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi: – Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po opuszczeniu więzienia może ponownie popełnić podobny czyn.

Sąsiad powybijał im łomem szyby w oknach. „Zwróciłem mu tylko uwagę"

Przedstawiciele służb mundurowych nie bagatelizują potencjalnego ryzyka i przygotowują się na najgorsze scenariusze. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, wydała w tej sprawie jasny komunikat:

Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie
Galeria zdjęć 43

Policja jest w stanie podwyższonej gotowości i przygotowana na monitorowanie jego zachowania po wyjściu.

Polecany artykuł:

"Łomiarz" planuje podjęcie uczciwej pracy

Mroczna przeszłość Henryka R. nadal budzi ogromne przerażenie w społeczeństwie. W latach 90. „Łomiarz” terroryzował mieszkanki Warszawy. Zbrodniarz uderzał zazwyczaj w ścisłym centrum, wybierając okolice placu Zbawiciela oraz ulic Madalińskiego, Puławskiej i Marszałkowskiej. Swoje przezwisko zyskał dzięki śledczym, którzy zakładali, że do okaleczania ofiar wykorzystywał twardą rurkę z metalu. Aby schwytać sprawcę, stołeczna policja powołała nawet dedykowaną specgrupę.

Pierwszy brutalny incydent zarejestrowano 23 marca 1992 roku, jednak napastnika udało się ująć we wrześniu kolejnego roku. W pierwszej instancji wymiar sprawiedliwości skazał go na ćwierć wieku za kratami, ale ostatecznie sąd apelacyjny złagodził ten wyrok do zaledwie 15 lat izolacji.

Gdy w 2008 roku sprawca po raz pierwszy wyjrzał na wolność, błyskawicznie powrócił do starych nawyków - zaledwie rok później wpadł w ręce organów ścigania, po czym skazano go za kolejną napaść na kobietę.

Obecnie Henryk R. przekonuje, że zamierza całkowicie odmienić swój los. Jeszcze w 2025 roku, stanowczo twierdząc, że jest ofiarą niesprawiedliwego wyroku, deklarował publicznie:

Galeria zdjęć 23

Będę chciał iść do pracy, ułożyć sobie wszystko na nowo.

Polecany artykuł:

Dziennikarka wyraża obawy

Zachowanie mężczyzny mocno niepokoi osoby, z którymi utrzymywał kontakt w zakładzie karnym. Marta Kiermasz, autorka popularnego podcastu „ZŁO. Zbrodnia Łowca Ofiara” i dziennikarka stacji VOX FM, regularnie korespondowała z osadzonym R. W rozmowie z se.pl kobieta ujawniła wstrząsający fakt:

W więzieniu wpisał mnie na listę bliskich osób.

Reporterka nawiązała tę relację wyłącznie ze względów zawodowych. Dziś dziennikarka nie ukrywa obawy z powodu możliwej wizyty recydywisty, którą sam zapowiedział w wysyłanych do niej listach - zapraszał na kawę, chciał porozmawiać przy kawie i w redakcji. Choć był uprzejmy, strach nie jest bezpodstawny - szczególnie, że Henryk R. motywował swoje ataki nienawiścią do kobiet, twierdząc, że jak widzi płeć przeciwną, to nie może się powstrzymać: „Nienawidzę kobiet, to silniejsze ode mnie. Jak widzę kobietę, to myślę: jest do eliminacji”.

Kiermasz zaznacza, że chociaż wielokrotnie kreował się na ofiarę systemu, podczas rozmów zdarzyło mu się wobec innych więźniów tracić panowanie nad sobą, ukazując niezwykle wybuchowy temperament i swoje mroczne oblicze.

Znawcy tematu również nie wierzą w cudowną resocjalizację przestępcy. Profesor Brunon Hołyst jednoznacznie określił Henryka R. mianem „przestępcy zawodowego”, dla którego łamanie prawa stało się głównym sposobem na funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzisiaj, po dekadach izolacji, słynny „Łomiarz” ponownie oddycha powietrzem na wolności. Mimo jego gorliwych zapewnień o całkowitej przemianie, kryminolodzy oraz organy ścigania pozostają w najwyższym stopniu mobilizacji.

Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie
Galeria zdjęć 43
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁOMIARZ
Henryk R.