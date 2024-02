Majewska, Tylman, Frąckowiak będą słuchać samotnych seniorów. Poruszeni artyści na dyżurach przy telefonie wsparcia

Janusz Tylman, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, czy Stanisław Górka to tylko niektórzy artyści, którzy zgodzili się być Wolontariuszami Telefonu Wsparcia „Słuchamy-Wspieramy”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest DOZ Fundacja, która swoimi działaniami chce pomóc seniorom zwalczyć poczucie osamotnienia. W Polsce to problem dotykający znaczącej części społeczeństwa, bowiem według badań z 2020 roku, około 17 proc. osób powyżej 65. roku życia żyje w izolacji, co stanowi ponad 1,5 mln seniorów. W Warszawie samotnych emerytów nie brakuje, nie każdy ma siłę chodzić na zajęcia do ośrodków, tańczyć zumbę czy wyszywać obrusy.

Czasami wystarczy jeden telefon, zwykła rozmowa o codzienności, by to poczucie samotności zniwelować. Do tego służy telefon 42 200 60 50, przy którym zazwyczaj dyżurują… również seniorzy.

Od jutra ten telefon mogą któregoś dnia odebrać bardzo znane osoby! Jutro w godz. 17-19 specjalnym gościem linii wsparcia będzie Janusz Tylman - znany z wielkiego serca i chęci niesienia pomocy. On zapoczątkuje dyżury gwiazd przy Telefonie Wsparcia. - Nie przegapcie szansy na inspirującą rozmowę i chwilę ciepła od sławnego wolontariusza. Numer 42 200 60 50, to linia dla seniorów, linia do wsparcia i dobrej energii, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16-20 – zachęca seniorów, seniorka-wolontariuszka, pani Krystyna.

Janusz Tylman, pianista i kompozytor mówi o poruszeniu, gdy usłyszał o inicjatywie.

- Wiele osób starszych aktualnie czuje się opuszczonych i niezauważonych. To jest bardzo dotkliwe dla nich emocjonalnie. Bardzo poruszyło mnie to, gdy dowiedziałem się o telefonie zaufania dla seniorów i od razu postanowiłem dołączyć do tej inicjatywy - zapewnia Janusz Tylman.

- Muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi, nawet jeśli są od siebie daleko. A telefon dla seniorów to jak melodia, która przypomina, że nigdy nie jest się zupełnie samotnym – wtóruje koledze Alicja Majewska, piosenkarka i artystka.

Kolejna w kolejce do dyżuru przy Telefonie Wsparcia dla Seniorów będzie Halina Frąckowiak.

Akcja Telefonu Wsparcia "Słuchamy - Wspieramy", od lat skutecznie oddziałuje na rzecz potrzebujących, tworząc mosty międzypokoleniowe i propagując wzajemne zrozumienie.

Numer Telefonu Wsparcia to 42 200 60 50