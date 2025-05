Sąd skazał go na dożywocie za zabójstwo własnych dzieci. Piotr P. sam zgłosił się na policję

Makabra na drodze pod Grójcem. Osobowe suzuki czołowo zderzyło się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje

Wstrząsający wypadek miał miejsce w piątek (31 maja) na drodze wojewódzkiej nr 782 przed godziną 17. – UWAGA wypadek - Żdżarki DW728 - zderzenie osobowego suzuki i ciężarowego mana. Kierowca sam. osobowego poniósł śmierć. Policjanci kierują na objazdy samochody ciężarowe jadące od końskich na DK48 w kierunku Potworowa. Ciężarówki jadące od Grójca kierowane są na DW707 w kierunku Rawy Mazowieckiej. Sam. osobowe kierowane są na drogi lokalne. Zdejmijcie nogę z gazu! – przekazała na platformie X w dniu wypadku mazowiecka policja. Na razie nie znamy przyczyn tej tragedii. Sprawę wyjaśniają służby.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi

Czołowe zderzenie na łuku drogi. Nie żyje obywatel Ukrainy, dwie osoby trafiły do szpitala

We wtorkowy wieczór (27 maja) w miejscowości Strzyżew doszło do innego tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Na łuku drogi wojewódzkiej nr 580, podczas niebezpiecznego manewru wyprzedzania, zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku zginął obywatel Ukrainy, a dwie inne osoby zostały poważnie ranne i przetransportowane do szpitala – jedna z nich śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Więcej przeczytasz TUTAJ.