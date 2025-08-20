Makabra w domu pod Ostrowią Mazowiecką. Zamordowała męża na oczach dzieci?

Dramat rozegrał się w sobotę (16 sierpnia). – Ok. 21.40 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymali pilne zgłoszenie o zranieniu mężczyzny w domu w okolicznej miejscowości. Natychmiast pojechał na miejsce patrol. Policjanci zastali mężczyznę z raną z przodu tułowia, podjęli czynności resuscytacyjne. Po kilku minutach na miejsce dotarła załoga karetki, jednak obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 30-letniego mężczyzny – podaje policja.

W mieszkaniu była 30-letnia żona zmarłego i jej dzieci: roczne i 7-letnie. Kobieta była pijana. Policjanci zatrzymali ją, a dzieci przekazali pod opiekę rodzinie.

Zabójstwo pod Ostrowią Mazowiecką. Zarzuty dla 30-latki. Co ustaliła prokuratura?

Na miejsce przyjechał prokurator. Mundurowi pod jego nadzorem zabezpieczyli prawdopodobne narzędzie zbrodni i pozostałe ślady. 30-klatka usłyszała zarzut zabójstwa. Co udało się ustalić śledczym? – Kobieta częściowo przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia. W poniedziałek do skierowaliśmy do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – mówi „Super Expressowi” prok. Adam Sadowski z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. Kobiecie może grozić nawet dożywocie.