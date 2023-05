Makabra w Radzyminie. Zwłoki noworodka zapchały kanalizację. Jest komentarz burmistrza

Radzymin. Zwłoki noworodka w kolektorze ściekowym. Jest komentarz władz

Takiej makabry nikt się nie spodziewał. Gdy wezwani do zapchanego kolektora ściekowego pracownicy kanalizacji przyjechali usunąć awarię nie przypuszczali, że to, co zobaczą pozostanie z nimi do końca życia. Przyczyną zatoru było ciało nowo narodzonego dziecka! Na miejsce pilnie przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady. Na razie nie wiemy jak dziecko trafiło do ścieków. Sprawę przejęła prokuratura, która wyjaśni jak zginął niemowlak.

Głos w tej wstrząsającej sprawie zabrał burmistrz Radzymina. - Niestety te makabryczne doniesienia są prawdą. Przyczyną zatkania kolektora ściekowego okazały się zwłoki noworodka. Ta dramatyczna sytuacja mogła skończyć się inaczej. Pamiętajmy ze najbliższe „okno życia” gdzie można w bezpiecznym miejscu pozostawić dziecko którym z różnych powodów nie można sie zająć znajduje się w Warszawie przy ul Kłopotowskiego 18 na Pradze – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Chaciński.