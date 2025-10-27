Syn znalazł ojca w kałuży krwi, obok leżał śrubokręt. Podejrzany nawet nie drgnął. Potworna zbrodnia na Mazowszu

Wstrząsająca zbrodnia na Mazowszu. Syn odnajduje ojca martwego po brutalnym ataku.

Marian D. zmarł od 14 ciosów śrubokrętem zadanych przez znajomego po wspólnym piciu.

Sprawca twierdzi, że działał w samoobronie, ale grozi mu dożywocie.

Zabójstwo w Krzynowłodze Małej. Przyjaciele pili razem, potem doszło do masakry

Do zbrodni doszło 10 maja 2025 roku w miejscowości w gminie Krzynowłoga Mała (woj. mazowieckie). Jak ustalono w śledztwie, Zbigniew G. i Marian D. znali się od lat i przyjaźnili. Dzień wcześniej Zbigniew G. przyjechał do Mariana D. w odwiedziny. Wieczorem, w domu ofiary, mężczyźni spożywali alkohol. Około godziny 1 w nocy syn ofiary usłyszał krzyki. Po wejściu do pokoju znalazł ojca leżącego na podłodze w kałuży krwi oraz siedzącego na łóżku Zbigniewa G., informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Syn wezwał policję

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali Zbigniewa G. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu – badanie wykazało około 1,2 promila. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, a ciało Mariana D. zabezpieczono do sekcji. Zabezpieczono również śrubokręt, którym zadano śmiertelne ciosy.

14 ran śrubokrętem. Brutalny atak na twarz i szyję

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Mariana D. był masywny krwotok zewnętrzny z uszkodzonych naczyń kręgowych. Na ciele ofiary ujawniono 14 ran różnej głębokości w obrębie twarzy i szyi, zadanych śrubokrętem krzyżakowym.

„Zbigniewowi G. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 10 maja 2025r. w miejscowości […], gm. Krzynowłoga Mała, województwo mazowieckie, działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Mariana D. i zadał pokrzywdzonemu 14 ciosów śrubokrętem krzyżakowym powodując rany różnej głębokości w obrębie twarzy i szyi, co doprowadziło do krwotoku zewnętrznego z uszkodzonych naczyń kręgowych” – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Twierdził, że się bronił. Grozi mu dożywocie

Podejrzany Zbigniew G. nie przyznał się do winy. W swoich wyjaśnieniach twierdził, że działał w samoobronie, ponieważ to Marian D. miał go zaatakować pierwszy. Badanie sądowo-psychiatryczne nie wykazało u Zbigniewa G. choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu miał on zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Przez cały okres śledztwa Zbigniew G. przebywał w areszcie tymczasowym. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.