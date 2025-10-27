Syn znalazł ojca w kałuży krwi, obok leżał śrubokręt. Podejrzany nawet nie drgnął. Potworna zbrodnia na Mazowszu

Zuzanna Sekuła
2025-10-27 9:40

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi G., oskarżonemu o brutalne zabójstwo Mariana D. Do zbrodni doszło w maju 2025 roku w Krzynowłodze Małej. Sprawca zadał ofierze 14 ciosów śrubokrętem. Zmasakrowane ciało znalazł syn ofiary.

Śrubokręt

i

Autor: CC Unsplash.com/ Creative Commons Brutalnie zmusili go do KRADZIEŻY w toruńskiej galerii. Grozili, że WBIJĄ MU ŚRUBOKRĘT w kolano / Zdjęcie poglądowe
  • Wstrząsająca zbrodnia na Mazowszu. Syn odnajduje ojca martwego po brutalnym ataku.
  • Marian D. zmarł od 14 ciosów śrubokrętem zadanych przez znajomego po wspólnym piciu.
  • Sprawca twierdzi, że działał w samoobronie, ale grozi mu dożywocie.

Zabójstwo w Krzynowłodze Małej. Przyjaciele pili razem, potem doszło do masakry

Do zbrodni doszło 10 maja 2025 roku w miejscowości w gminie Krzynowłoga Mała (woj. mazowieckie). Jak ustalono w śledztwie, Zbigniew G. i Marian D. znali się od lat i przyjaźnili. Dzień wcześniej Zbigniew G. przyjechał do Mariana D. w odwiedziny. Wieczorem, w domu ofiary, mężczyźni spożywali alkohol. Około godziny 1 w nocy syn ofiary usłyszał krzyki. Po wejściu do pokoju znalazł ojca leżącego na podłodze w kałuży krwi oraz siedzącego na łóżku Zbigniewa G., informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. 

Syn wezwał policję

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali Zbigniewa G. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu – badanie wykazało około 1,2 promila. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, a ciało Mariana D. zabezpieczono do sekcji. Zabezpieczono również śrubokręt, którym zadano śmiertelne ciosy.

Wbił bratu śrubokręt w kręgosłup! Rusza proces

14 ran śrubokrętem. Brutalny atak na twarz i szyję

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Mariana D. był masywny krwotok zewnętrzny z uszkodzonych naczyń kręgowych. Na ciele ofiary ujawniono 14 ran różnej głębokości w obrębie twarzy i szyi, zadanych śrubokrętem krzyżakowym.

„Zbigniewowi G. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 10 maja 2025r. w miejscowości […], gm. Krzynowłoga Mała, województwo mazowieckie, działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Mariana D. i zadał pokrzywdzonemu 14 ciosów śrubokrętem krzyżakowym powodując rany różnej głębokości w obrębie twarzy i szyi, co doprowadziło do krwotoku zewnętrznego z uszkodzonych naczyń kręgowych” – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Twierdził, że się bronił. Grozi mu dożywocie

Podejrzany Zbigniew G. nie przyznał się do winy. W swoich wyjaśnieniach twierdził, że działał w samoobronie, ponieważ to Marian D. miał go zaatakować pierwszy. Badanie sądowo-psychiatryczne nie wykazało u Zbigniewa G. choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu miał on zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Przez cały okres śledztwa Zbigniew G. przebywał w areszcie tymczasowym. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

ZABÓJSTWO