Ta kosmetyczka pracuje 7 dni w tygodniu. Jedyne takie miejsce w stolicy

Małpia kosmetyczka pracuje 7 dni w tygodniu. Jedyne takie miejsce w stolicy. „Iskanie relaksuje”

Jesteśmy pewni, to mina zadowolonego klienta. W stołecznym ogrodzie zoologicznym możecie spotkać stado pawianów, które niemalże 24 godziny na dobę, przez 7 dni tygodniu, prowadzi swój mały własny gabinet kosmetyczny. Iskanie, fryzjer, barber – to ich codzienność. To na pewno, jedyne takie miejsce w stolicy.