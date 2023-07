i Autor: OSP Tłuszcz Malutki piesek utknął w rurze. Strażacy uratowali biedne zwierzę w ostatnim momencie!

HORROR

Malutki piesek utknął w rurze. Strażacy uratowali biedne zwierzę w ostatnim momencie!

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem, 21 lipca. Malutki piesek utknął w rurze. Do akcji zadysponowano druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu. To były ostatnie sekundy na ratunek skulonego zwierzaka. Teraz mieszkańcy poszukują jego właściciela.