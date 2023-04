i Autor: Shutterstock Mały Jaś nie żyje. Lekarze walczą o życie jego trzech braciszków

Leżą w szpitalach w Warszawie

Czworaczki przyszły na świat pod Sierpcem, ale wszystkie urodziły się aż 13 tygodni przed planowanym terminem. Ważący najmniej mały Jaś zmarł trzy dni po porodzie, natomiast jego trzej braciszkowie trafili do szpitali w Warszawie, gdzie nadal walczą o życie. Ich mama przeprowadziła się do stolicy, by być bliżej dzieci. Ich tata musi pracować, by utrzymać rodzinę.