Marsz papieski w Warszawie. Trasa i godzina

Marsz rozpocznie się o godzinie 11 i wyruszy z Ronda Dmowskiego w kierunku Marszałkowskiej. Uczestnicy przejdą ul. Królewską, Placem Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem, aż do Katedry Archidiecezjalnej przy ul. Świętojańskiej 8. W związku z tym tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 22, 24, 35 i 78 zostaną skierowane na trasy skrócone lub objazdowe. Składy linii 4, 15, 35 i 78 ominą rondo al. Jana Pawła II. Tramwaje linii 7, 9 i 22 po śródmiejskiej stronie będą dojeżdżały pl. Starynkiewicza, a na Pradze 7 i 22 do Wiatracznej, a 9 i 24 do al. Zielenieckiej.

Gdy marsz opuści rondo Dmowskiego, wprowadzone zostaną zmiany dla tramwajów linii 4, 15, 35 i 78. Pojadą one wówczas al. Jana Pawła II. W miarę przesuwania się marszu w stronę Traktu Królewskiego mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu kilkunastu linii autobusowych. Szczeóły

Marsza Papieski Warszawa. „Wyraz wdzięczności za życie i nauczanie papieża”

Marsz jest organizowany przez środowiska katolickie w podzięce dla Karola Wojtyły. – Bardzo ważne wydarzenie, trzeba dać publiczne świadectwo wierności nauczaniu Papieża Jana Pawła II, ale także przypominać - jak wielką wartością naszego narodu był i wciąż nim jest – przekazał Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Data jest nieprzypadkowa, bo 2 kwietnia przypada rocznica śmierci papieża Polaka.