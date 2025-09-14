Masowe zgłoszenia zalały dyżurnych policji. Poważny skutek inicjatywy z sieci. Czy to było konieczne?

Masowe zgłaszanie nieprawidłowego parkowania w Warszawie

Inicjatywa Stop Cham zajmuje się nagłaśnianiem przypadków patologii na polskich drogach. Dzięki udostępnianym na ich profilach materiałom, na piratów spada zasłużona krytyka społeczna. Zdarzyło się też, że ujawnieni w sieci sprawcy - łamiący przepisy drogowe w sposób wyjątkowo karygodny - otrzymują uwagę ze strony organów ścigania.

Tym razem, w celu wywarcia presji społecznej na formację, Stop Cham Warszawa zorganizował akcję masowego zgłaszania nieprawidłowo zaparkowanych samochodów poprzez niedawno utworzoną stronę zglosparkowanie.pl. Powód? Frustracja związana z traktowaniem zgłoszeń po macoszemu. Organizatorzy zarzucają służbom ignorowanie problemu i zaniedbywanie obowiązków.

Akcja wystartowała we wrześniu. Większość zgłoszeń (do 13 września), czyli 1105 z 2300, pochodzi z Warszawy.

Kategorie zgłoszeń:

niestosowanie się do znaku (575),

nieprawidłowy postój na drodze dla pieszych (503),

postój na przejściu dla pieszych/w odległości mniejszej, niż 10 metrów (274),

postój na skrzyżowaniu/w odległości mniejszej, niż 10 metrów (191),

parkowanie w strefie zamieszkania w miejscu niewyznaczonym (171),

nieprawidłowe parkowanie (157),

postój na trawniku/niszczenie roślinności (144),

tamowanie/utrudnianie ruchu - blokowanie pasa ruchu (105),

nieprawidłowe parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych (48),

postój na przystanku/w zatoce autobusowej (34),

postój na drodze dla rowerów (34),

postój na chodniku (12),

postój na drodze dla pieszych bez pozostawienia 1,5 m chodnika (9),

blokowanie wjazdu/wyjazdu (6).

Jak działa zglosparkowanie.pl?

Strona zglosparkowanie.pl powstała "w odpowiedzi na problemy mieszkańców, którym uniemożliwia się zgłoszenie zauważonego uciążliwego nieprawidłowego parkowania pojazdów do Policji za pomocą numeru alarmowego 112".

"Operatorzy numeru alarmowego 112 zwykle odmawiają przyjmowania tego typu zgłoszeń i kierują zgłaszających do bezpośredniego kontaktu z dyżurnym Policji, mimo że podobny typ zgłoszeń, jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie hałasem spoczynku nocnego czy zgłoszenia stłuczki samochodowej są przez operatorów 112 przyjmowane bez problemu - rodzi to zrozumiałe poczucie nierównego traktowania" - czytamy na stronie.

Zgłoszenie trafia mailowo do skrzynki dyżurnego KGP, który następnie rejestruje zgłoszenie w systemie i przekazuje je elektronicznie do właściwej jednostki.

Tu należy podkreślić, że numer alarmowy 112 przeznaczony jest dla nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia lub porządku publicznego. Faktem jest, że źle zaparkowany samochód, choć budzi słuszny sprzeciw i stanowi naruszenie przepisów, nie jest sprawą alarmową.

Masowe zgłoszenia, poważny problem

W ostatnich dniach Komenda Główna Policji (KGP) utonęła w zgłoszeniach o nieprawidłowym parkowaniu, co sparaliżowało pracę dyżurnych i utrudniło reagowanie na wezwania związane z zagrożeniem zdrowia i życia.

"W związku z publikowanymi na profilu @Stop_Cham_W_wa informacjami dotyczącymi funkcjonowania strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie nieprawidłowego parkowania informujemy, że zadania służby dyżurnej Komendy Głównej Policji związane są z koordynacją działań na terenie kraju, w tym ratowania życia i zdrowia ludzkiego, i w żaden sposób przez nikogo nie powinny być wiązane z zajmowaniem się nieprawidłowym parkowaniem na terenie całego kraju. Dyżurny KGP przekierowuje takie wiadomości do właściwych terytorialnie dyżurnych komend wojewódzkich, jednakże ich masowe wysyłanie zakłóca wykonywanie zadań przez dyżurnego, także dotyczących ratowania życia i zdrowia ludzkiego, co przecież może spotkać każdego. W ostatnim miesiącu takich wiadomości wpłynęło ponad 2 300" - przekazano w komunikacie.

"Należy przypomnieć, że od wielu lat funkcjonuje możliwość powiadomienia służb o wykroczeniach w ruchu drogowym za pomocą przeznaczonych do tego skrzynek e-mail. Co do zasady dotyczą one zgłoszeń o brawurowych i niebezpiecznych zachowaniach kierujących pojazdami."

Ponadto adresy e-mail poszczególnych, wojewódzkich jednostek Policji w kraju są ogólnodostępne, na które taka korespondencja może być kierowana.

Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że w obecnej sytuacji priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i reagowanie na bezpośrednie zagrożenia.

"Należy jednak zadać czysto retoryczne pytanie, czy w obecnej sytuacji geopolitycznej autorzy "projektu" naprawdę chcą w sposób masowy zajmować służbę dyżurną Policji, zwłaszcza na poziomie centralnym, nieprawidłowym parkowaniem?" - pytają przedstawiciele KGP.

Organizatorzy: "Tak było szybciej"

Krytycy zarzucają policji, że przerzuca całą odpowiedzialność na obywateli, każąc im dostarczać zdjęcia i stawiać się na zeznania, podczas gdy przy innych wykroczeniach patrol wysyłany jest od razu: "Większość spraw kończy się po roku umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy". Jeden z organizatorów akcji stwierdził, że podanie adresu e-mail KGP, było według nich najlepszym wyjściem.

– Adresy mejlowe do dyżurnych są podane głównie na stronach internetowych dużych miast. W przypadku mniejszych miejscowości, na stronie internetowej są podane tylko adresy do sekretariatu lub komendanta. Z tego powodu nasza strona kierowała mejle do dyżurnego Komendy Głównej Policji, bo tam mieliśmy pewność, że ktoś to szybko przeczyta i zareaguje – wyjaśnił Wyborczej Filip Siwek, aktywista ze Stop Cham Warszawa.

Z oczywistych względów - jak wielkość miasta i ilość pojazdów - najwięcej problemów występuje w Warszawie. Co za tym idzie, większość zgłoszeń kierowanych na stronę KGP dotyczyło komendy stołecznej, która posiada osobny adres e-mail.

Dlaczego aktywiści kierują działania do policji, a nie strażników miejskich? Jak mówią, "Straż Miejska nie ma usystematyzowanego działania i odpowiada na wezwania z opóźnieniem".

Rozwiązanie palącego problemu

Większość osób spotyka się na co dzień z irytującymi kierowcami, którzy nagminnie pozostawiają samochody w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Problem nieprawidłowego parkowania trwa od lat i pozostaje nierozwiązany. Składa się na niego wiele czynników: duża ilość samochodów, niewystarczająca ilość miejsc parkingowych i - nie ma co przebierać w słowach - zwykła bezmyślność kierujących.

"Rozumiemy uciążliwość społeczną związaną z nieprawidłowym parkowaniem, jednakże rozwiązanie tego problemu wymaga zarówno dyscypliny ze strony kierujących, jak również odpowiedniego organizowania przestrzeni przez samorządy" - wskazuje KGP.

Akcja z pewnością zwróciła uwagę na palący problem i jest odpowiedzią na rosnącą frustrację mieszkańców, choć moment jej rozpoczęcia w kontekście aktualnych zagrożeń jest dosyć niefortunny. W momencie, gdy utrudnia pracę centralnego kierownictwa policji, nie da się ignorować i powinien zostać zaadresowany ze wszystkich stron - społecznej, samorządowej oraz służb, bo założyciele strony nie zamierzają zawiesić jej działalności. Jednocześnie deklarują, że po rozszerzeniu listy dedykowanych adresów e-mail o komisariaty, zgłoszenia przestaną być kierowane przez KGP.