Masowo odwołują loty do tych krajów. LOT podjął ważną decyzję

Co tam się wydarzyło?

W mediach społecznościowych pojawiły się ważne informacje dotyczące rejsów do Tel-Awiwu i Bejrutu. Za pośrednictwem platformy X rzecznik prasowy PPL LOT Krzysztof Moczulski przekazał komunikat. − Ze względu na sytuację polityczną Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o odwołaniu rejsów LO151/2 do Tel-Awiwu i 145/6 do Bejrutu − napisał.

Masowo odwołują loty do tych krajów

W nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 kwietnia) Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych. Irańskie siły zbrojne określiły atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym zginęło kilku irańskich oficerów. Iran oskarżył o to Izrael.

Po nocnym ataku Iranu na Izrael przestrzeń powietrzna tego kraju została ponownie otwarta w niedzielę rano. Jak podały izraelskie media, znowu normalnie działa międzynarodowy port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie. Z powodu irańskiego ataku izraelska przestrzeń powietrzna była zamknięta przez siedem godzin.

Ze względu na sytuację polityczną @LOTPLAirlines podjęły decyzję o odwołaniu rejsów LO151/2 do Tel-Awiwu i 145/6 do Bejrutu.— Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) April 13, 2024

Chrcynno: Katastrofa lotnicza, samolot spadł na hangar. 5 osób nie żyje, wśród rannych dziecko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.