Masz te objawy? Możesz uniknąć wojska. Nowe zasady kwalifikacji zaskakują

Kwalifikacja wojskowa 2025 wprowadza nowe zasady oceny zdrowotnej.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaktualizowało kryteria, które mają ujednolicić proces oceny zdolności do służby.

Jakie choroby mogą wykluczyć ze służby i co trzeba wiedzieć przed stawieniem się przed komisją? Sprawdź szczegóły!

Zmiany w kwalifikacji wojskowej. Co nowego?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa przyniesie kilka zmian, które mają uporządkować proces oceny zdolności do służby i ujednolicić sposób przyznawania kategorii zdrowotnych. MON wprowadziło nowe regulacje, obowiązujące od 2024 roku, a ich skutki będą w pełni widoczne właśnie podczas naboru w 2025 roku.

Zaktualizowane przepisy precyzyjnie opisują, jakie czynniki zdrowotne mogą wpływać na decyzję komisji: zarówno te czasowo ograniczające możliwość służby, jak i te skutkujące trwałym zwolnieniem.

Do lekarzy wojskowych trafią osoby, które po raz pierwszy stają do kwalifikacji, ale również te, które nie zgłosiły się w latach wcześniejszych. Każdy z nich przejdzie indywidualną ocenę, obejmującą m.in. wywiad, analizę dokumentacji medycznej i podstawowe badania. Ostateczny werdykt zależy nie tylko od samego rozpoznania, ale też od stopnia zaawansowania problemu oraz efektów dotychczasowego leczenia.

Dla osób przygotowujących się do kwalifikacji kluczowe będzie zabranie pełnej dokumentacji medycznej oraz wcześniejsze zapoznanie się z zasadami procedury. Dzięki temu badanie przebiegnie sprawnie, a komisja będzie mogła rzetelnie ocenić stan zdrowia.

Szczegółową listę schorzeń, które mogą skutkować określoną kategorią zdrowotną, przedstawiamy w galerii poniżej: