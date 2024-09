Niemiecki gigant otworzył sklep pod Warszawą. Zajrzeliśmy do środka. Co oferuje nowa drogeria?

Maszynista Rafał Kamiński zginął w wypadku na przejeździe w Ożarowie. Jest apel o pomoc

Tragiczny wypadek zabrał wielkiego miłośnika pociągów i wieloletniego pracownika Kolei Mazowieckich Rafała Kamińskiego († 49 l.). 1 lipca kierowca samochodu ciężarowego wjechał pod pociąg, który uderzył w naczepę z materiałami budowlanymi. Maszynista zginął na miejscu. Jego koledzy i znajomi z pracy nie kryli poruszenia. - Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Rafała Kamińskiego, maszynisty Kolei Mazowieckich i wielkiego pasjonata kolei. Rodzinie i Najbliższym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Rafał, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach! - napisali na portalu społecznościowym w dniu tragedii.

Teraz pojawił się apel o pomoc. Wsparcia potrzebuje pogrążona w smutku rodzina kolejarza. - Tragedia najmocniej dotknęła Pawła i Natalię – jego dzieci. Zostali bez ukochanego taty. Fundacja Grupy PKP otwiera zbiórkę, aby pomóc rodzinie zmarłego i zapewnić im odpowiednie warunki bytowe – czytamy w komunikacie przesłanym przez fundację.

Maszynista zginął w wypadku. Dzieci pilnie potrzebują wsparcia

Tego dnia na Rafała czekała dwójka jego ukochanych dzieci, które kilka dni wcześniej przyjechały, by spędzić z nim wakacje. Dla nich pierwszego lipca czas się zatrzymał. Paweł i Natalia byli wszystkim dla Rafała. Maszynista spędzał z nimi każdą wolną chwilę, zarażając pasją do kolejnictwa. Utrata ojca w wyniku wypadku wstrząsnęła dziećmi, a każdy kolejny dzień jest coraz trudniejszy Rodzice Rafała potrzebują pomocy we wsparciu swoich wnucząt: Pawła i Natalii Kamińskich. Chcą, by mimo tragedii, jaka spotkała ich ojca, dzieci poradziły sobie w nowym roku szkolnym - czytamy dalej.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: 81 1320 0019 1649 3010 2000 0009 z dopiskiem darowizna na cele statutowe – RODZINA MASZYNISTY