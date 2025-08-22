Matka i córka uratowane w ostatnim momencie? Bandzior latami groził im śmiercią. W końcu sięgnął po nóż

Warszawa, Żoliborz. Pijany agresor z nożem pod blokiem żony

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na Żoliborzu. Kobieta, która uciekła od męża tyrana, zgłosiła na policję, że mąż ją nęka.

- Przed godziną 22 do żoliborskiej policji wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która wraz z córką wyprowadziła się od męża i nadal jest przez niego niepokojona. Pokrzywdzona zgłosiła, że jej mąż, będąc w stanie nietrzeźwości, podjechał pod blok, w którym obecnie mieszka, zachował się agresywnie, a przy sobie posiadał nóż kuchenny - relacjonuje podinsp. Elwira Kozłowska:

W trakcie dojazdu na miejsce, policjanci napotkali rowerzystę, który poinformował ich, że został zaczepiony przez pijanego mężczyznę z dwoma nożami!

Zatrzymanie i szokujące ustalenia

Policjanci szybko zlokalizowali i zatrzymali 49-latka. Był agresywny i miał 1,8 promila alkoholu we krwi. Zabezpieczone nagranie z monitoringu potwierdziło, że podjechał pod blok samochodem. Jednak to, co odkryto później, było jeszcze bardziej wstrząsające.

„Słowik” znowu za kratami! Gangster i jego koledzy zatrzymani za wymuszenie haraczu w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Siedem lat piekła!

W toku śledztwa okazało się, że mężczyzna od 2018 roku znęcał się nad żoną i córką!

- W trakcie gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że przez siedem lat mężczyzna wszczynał awantury domowe, wyzywał i ubliżał kobiecie, szarpał, bił oraz kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia - dodała podinsp. Kozłowska.

Zarzuty i areszt

Po wytrzeźwieniu, 49-latek usłyszał zarzuty:

Kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości

Znęcania się fizycznego i psychicznego nad żoną i córką od 2018 roku.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli jesteś ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń pod numer alarmowy 112. Masz również prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.Jeżeli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy zadzwoń pod numer:

800 120 002 - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", połączenie jest bezpłatne, możliwe całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta) lub napisz maila na adres: [email protected];

(22) 668 70 00 - Poradnia telefoniczna Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP, czynna w godzinach 12.00 - 18.00. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej lub napisz maila na adres: [email protected]

600 07 07 17 - całodobowy, interwencyjny telefon Fundacji Centrum Praw Kobiet, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej

888 88 33 88 - przeciwprzemocowy telefon dla kobiet Fundacji Feminoteka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej. Działa także specjalna aplikacja Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać również poza godzinami pracy telefonu.

537 375 505 - telefon Fundacji Projekt Starsi, zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych, pon.-pt. od 12.00-16.00, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej, [email protected]

800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne). Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty".