McDonald's zamyka restaurację w Polsce. To koniec! Podziękowali za 29 lat

McDonald's zamyka restaurację w Warszawie. "Dziękujemy za wspólne 29 lat"

Restauracja McDonald's przy ul. Ostrobramskiej 71 była jedną z pierwszych, które pojawiły się na mapie stolicy. Była jedyną w Polsce stylizowaną na amerykański bar z lat 50. XX wieku. Ten niezwykły wystrój niczym z filmu przez wiele lat przyciągał uwagę warszawiaków i turystów. W środku znajdowały się zdjęcia Elvisa Presleya, działała również szafa grająca. Otwarcie McDonald's przy ul. Ostrobramskiej było tak huczne, że trzeba było zamknąć całą wylotówkę na Lublin.

We wnętrzu restauracji znajdowały się kaktusy czy specjalne neony wykonane na zamówienie. Restauracja w tym formacie działała do 2011 roku, kiedy została przebudowana do obowiązujących w Polsce standardów sieci. Niestety historia McDonald'sa przy skrzyżowaniu ul. Ostrobramskiej i Rodziewiczówny dobiegła końca. W poniedziałek, 9 września, placówka została oficjalnie zamknięta.

Klienci, którzy skorzystali z jej oferty w niedzielę, 8 września, mogli zobaczyć pożegnalne plakaty. "Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj jesteśmy otwarci po raz ostatni. Dziękujemy, że spędziliście z nami wspaniałe 29 lat" - poinformowała sieć McDonald's.

McDonald's zamknął restaurację na ul. Ostrobramskiej 71 w Warszawie. Co powstanie w jej miejscu?

McDonald's podzielił los stacji paliw Shell przy ul. Ostrobramskiej, która została zamknięta kilka miesięcy temu. Mało kto wie, że w tym miejscu doszło do okropnej tragedii. W wybuchu reklamówki-bomby zginął policyjny saper - więcej pisaliśmy o tym w tym miejscu.

Restauracja oraz pobliska stacja paliw zostaną wyburzone, a w ich miejscu powstaną salony luksusowych marek samochodowych. Inwestorem jest Auto Fus Group, który obok posiada już salon samochodowy. Najbliższe restauracje McDonald's znajdują się w centrum handlowym Promenada oraz w centrum handlowym King Cross Praga przy ul. Jubilerskiej.