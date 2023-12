Memy o zimie roztapiają smutki. Te śnieżne obrazki rozbawią cię do łez

Miał sądowy zakaz i nogę w gipsie, mimo to wsiadł za kółko. Roztrzaskał auto w wypadku

Memy o zimie. Śnieżna pora roku w krzywym zwierciadle

Gdy za oknami śnieg a temperatury spadają poniżej zera, na czasie są memy o zimie. Internauci prześcigają się w coraz to zabawniejszym skomentowaniu zimowej aury w internecie. Czy śnieg może śmieszyć? Oczywiście, że tak! Wystarczy tylko spojrzeć na zimę w nieco krzywym zwierciadle. Zaskoczeni śniegiem drogowcy, zimowa rewia mody na ulicach, uporczywe odśnieżanie aut czy zbliżające się święta Bożego Narodzenia to tylko skromna część zimowych memów. Każdy dzień z opadami śniegu i przymrozkami przynosi „internetowym memiarzom” kolejne pole do popisu!

Top 75 memów o zimie

Badania naukowców potwierdziły, że śmiech wzmaga wydzielanie endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia, a każda minuta śmiechu wydłuża życie o około 10 minut! Zimą szczególnie przydadzą się powody do śmiechu. Krótki dzień i pochmurne dni nasilają smutki i depresyjne stany.

W trosce o wasze zdrowie i samopoczucie przeszukaliśmy popularne strony ze śmiesznymi obrazkami i wybraliśmy pond 70 memów o zimie! Osobom z niskim poziomem humoru i nieznającym pojęcia sarkazmu proponujemy obejrzenie poniższej galerii zdjęć przymrużeniem oka. Dobrej zabawy!