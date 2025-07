Metro znowu nie działa. Długi odcinek linii M1 wyłączony z ruchu

Dlaczego nie jeździ metro? Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1

W czwartek (3 lipca) około godziny 16:45, doszło do kolejnych problemów z kursowaniem metra w Warszawie. Jak czytamy, z przyczyn technicznych pociągi linii M1 nie kursują na odcinku Słodowiec – Centrum. Oznacza to, że z ruchu wyłączone zostały kluczowe stacje: Marymont, Plac Wilsona, Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał oraz Świętokrzyska.

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej, która ma przejąć obsługę pasażerów z zablokowanego odcinka.

Obecnie metro kursuje tylko na dwóch fragmentach: Młociny – Słodowiec oraz Centrum – Kabaty. Oznacza to ogromne utrudnienia szczególnie dla osób podróżujących z północnych dzielnic do centrum miasta. Sytuacja jest poważna – to już kolejny incydent w ciągu ostatnich dwóch dni.

Przypomnijmy, we wtorek (1 lipca) w nocy doszło do pożaru w tunelu kablowym przy stacji Racławicka, a w środę – do ponownego zadymienia tego samego miejsca.

Po awarii prezydent Warszawy zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu podzielił się najważniejszymi informacjami dotyczącymi pożaru i jego skutków: – Ze względów bezpieczeństwa technicy mogli wejść do miejsca gdzie wybuchł pożar dopiero po zakończeniu akcji strażaków. Uszkodzenia są poważne. Zakładamy, że naprawa urządzeń do sterowania ruchem pociągów na południowym odcinku metra potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Potem czeka nas kilka godzin testów – chcemy mieć pewność, że cały system poprawnie zadziała i nic nie zagrozi bezpieczeństwu pasażerów – poinformował Rafał Trzaskowski na platformie X.

Choć w środę rano przywrócono kursowanie metra na linii M1, pociągi nadal nie zatrzymywały się na stacji Racławicka. Teraz sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu.

Na miejscu pracują służby techniczne i nadzór ruchu. Władze miasta zapewniają, że robią wszystko, by przywrócić normalny ruch jak najszybciej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

i Autor: WT

