Straszne

Mężczyzna spadł z wysokości. Dramatyczna walka o życie na Bemowie

We wtorek (1 sierpnia) późnym wieczorem na Bemowie doszło do rozrywającej serce tragedii. Mężczyzna spadł z 4. piętra bloku przy ul. Anieli Krzywoń. Na miejscu był reanimowany przez ratowników medycznych. W ciężkim stanie, z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.