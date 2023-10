Tak głosują warszawiacy. Tłumy w lokalach wyborczych. Zobacz zdjęcia

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.

Warszawiacy głosują

Pierwsi warszawiacy już przed godziną 7 czekali przed komisjami, by oddać swój głos. Policja nie zarejestrowała żadnych poważnych zdarzeń.

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Polacy przebywający podczas wyborów za granicą zagłosują w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu będą wybierali kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

Jak poprawnie zagłosować w wyborach?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców

By poprawnie zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP, przy nazwisku jednego kandydata należy postawić krzyżyk bądź znak x. Osoby idące do głosowania powinny pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. Nie trzeba mieć przy sobie jednak plastikowego dokumentu, wystarczy aplikacja mObywatel. Okazanie swojego profilu w smartfonie jest honorowane w lokalach wyborczych.

