Różan. 18-latek roztrzaskał kię na drzewie

Do wypadku doszło we wtorek, 18 lipca, godz. 17:05 w Różanie na ul. Warszawskiej. - Wstępne ustalenia wskazują, że 18-letni kierujący kią wykonując manewr wyprzedzania, nie upewnił się co bezpiecznego jego wykonania, ponieważ z naprzeciwka jechał inny pojazd. 18-latek stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze, do rowu i uderzył w drzewo - przekazała podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Młody mężczyzna przeżył koszmarny wypadek. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policja zapewnia, że był trzeźwy. Jak się okazało, 18-latek prawo jazdy miał dopiero od 3 miesięcy.

Policjanci apelują do kierowców

Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali czynności, które pozwolą ustalić dokładny przebieg i przyczynę wypadku, w którym ranny został 18-latek.

Mundurowi ponownie apelują do kierowców o rozwagę i bezpieczną jazdę. - Nie przestrzeganie przepisów, brak szacunku dla innych użytkowników dróg i brak wyobraźni doprowadzają często do wypadków, które niestety kończą się bardzo tragicznie - przypominają policjanci.

i Autor: KPP w Makowie Mazowieckim Miał prawo jazdy od 3 miesięcy, roztrzaskał auto na drzewie. 18-latek w szpitalu