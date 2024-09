i Autor: OSP Jędrzejnik Strażacy z OSP Jędrzejnik

POTRZEBNA POMOC

Mieli ugasić pożar. Odkryli, że brakuje sprzętu! Ktoś okradł remizę OSP pod Mińskiem. "Jesteśmy zdruzgotani"

Strażacy z OSP w Jędrzejniku (pow. miński) nie mogą w to uwierzyć. Ktoś zakradł się do remizy i ukradł sprzęt, przy pomocy którego ratują życie! Wstrząsającego odkrycia dokonali po otrzymaniu wezwania do ugaszenia pożaru. "Brakowało wielu narzędzi, wszystko było poprzestawiane" - mówi "Super Expressowi" jeden ze strażaków. Straty wyceniono na ok. 20 tysięcy złotych, OSP Jędrzejnik musiało pożyczyć sprzęt od innych jednostek. "Jesteśmy zdruzgotani" - dodają załamani ratownicy. I apelują o pomoc.