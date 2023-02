Mieszkańcy wygrali! To dla nich autobusy pojadą częściej

Warszawa, Ursynów. Linia 165 będzie jeździła częściej. Jak wybrnął Zarząd Transportu Miejskiego?

– Od najbliższego poniedziałku (27 lutego red.) linia 165 będzie kursować częściej w godzinach porannego szczytu. Linię zasilą dodatkowe, 12-metrowe autobusy. W ramowych godzinach 6:40-8:20 częstotliwość kursowania w kierunku metra Wilanowska będzie wynosiła około 10 minut – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Spółka przygotowała nietypowe rozwiązanie. Wykorzysta autobusy innej linii!

– Wykorzystamy wracające do Wilanowskiej autobusy linii 331. Otóż 331 rano dowożą do pracy głównie pracowników firm mieszczących się na Wyczółkach – pasażerów jest wielu, a autobusy kursują co 10 minut. Natomiast w drugim kierunku, jadąc w stronę Wilanowskiej, zabierają już niewielu pasażerów. Dlatego w niektórych kursach z Wilanowskiej autobusy 331 pojadą krótszą trasą, do pętli Wyczółki i wrócą na pętlę Metro Wilanowska jako 165 przez ulicę Kłobucką. Pozwoli to zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 165 w porannym szczycie w kierunku metra – mówił Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM.

– Bardzo się cieszę, że ZTM opublikowała dla mieszkańców osiedli przy ul. Kłobuckiej bardzo dobre informacje o zwiększeniu częstotliwości kursów linii 165 w godzinach porannych, a to wszystko jeszcze przed złożeniem wspólnie z Paweł Nowocieniem petycji ws. poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli przy ul. Kłobuckiej i Poloneza, pod którą tylko na ten moment podpisało się 943 osób – skomentował radny Ursynowa, Paweł Lenarczyk.

– Teraz czekamy na podobne działania, tym razem, które polepszą sytuację komunikacyjną dla mieszkańców osiedla przy ul. Poloneza. Tak jak obiecałem, na początku marca składam naszą petycję do ZTM – dodał radny.