Miliony na tory. Są pieniądze na tramwajowe inwestycje. Jedną z nich połączenie Ochoty z Mokotowem wzdłuż Pola Mokotowskiego

Miliony na tory. Są pieniądze na tramwajowe inwestycje

W ostatnich miesiącach tramwajarze wiele robią w stolicy. Powstaje nitka torów na ul. Rakowieckiej, która połączy torowiska na Puławskiej z al. Niepodległości. Główna arteria Starego Mokotowa została właśnie zwężona, a utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej potrwają do końca roku. Docelowo tędy ma prowadzić najkrótsza trasa między Mokotowem a Ochotą i dalej - pod Dworcem Zachodnim na Wolę. Brakuje zaledwie ok. 800 m od skrzyżowania ul. Rakowieckiej do ul. Banacha. Ale, to dotąd najbardziej kontrowersyjny odcinek tej długiej nowej trasy tramwajowej. Na ostatniej sesji Rada Warszawy dorzuciła Tramwajom Warszawskim 208 mln zł na inwestycje, remonty i zakupy taboru. – Otrzymaliśmy dokapitalizowanie na inwestycje, remonty i zakupy taboru. Oprócz tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego, to pieniądze na kolejne odcinki tramwaju do Wilanowa, na Gocław i Zieloną Białołękę oraz na modernizację torów w Jana Pawła II, na Towarowej, Okopowej i Sowińskiego – mówi rzecznik TW Witold Urbanowicz. I przy tej okazji powrócił temat torów przez Pole Mokotowskie.

Miliony dla tramwajarzy. Tory przez Pole Mokotowskie.

Torowisko biegłoby od skrzyżowania Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha, przez ulice Banacha i Rostafińskich (skrajem Pola Mokotowskiego) do skrzyżowania św. Boboli i Rakowieckiej. W sumie to ok. 2,1 km torowiska, w tym 1,5 km nowych torów. – Oprócz tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego pieniądze przeznaczymy na kolejne odcinki tramwaju do Wilanowa, tramwaj na Gocław i Zieloną Białołękę oraz dużą modernizację infrastruktury, np. w ciągu al. Jana Pawła II, Towarowej, Okopowej i Sowińskiego – wylicza rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Kiedy budowa odcinka torów po Polu Mokotowskim miałaby się zacząć? Z dokumentów wynika, że jeszcze w tym roku planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a budowa - do 2029 r.