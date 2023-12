W TVP szok! Tego nikt się nie spodziewał. Marek Czyż: Dziś nie będzie "Wiadomości"

Awantura na Woronicza. Policja wyprowadza mężczyznę z siedziby TVP. Co tam się dzieje?

Co ze znanym programem?

"Wiadomości" TVP. Wiemy już wszystko. Marek Czyż wydał oświadczenie

- Dziś nie będzie "Wiadomości" - powiedział równo o godzinie 19.30 na antenie TVP 1 publicysta i dziennikarz Marek Czyż. - Jak Państwo z pewnością zauważyli zaszły pewne istotne zmiany. Żaden polski obywatel, który finansuje media publiczne, nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę. Ma prawo żądać pełnej uczciwej i rzetelnej informacji - powiedział dziennikarz. Wszystko wskazuje na to , że to on poprowadzi od czwartku, 21 grudnia, główny serwis informacyjny.

W lutym 2016 roku Marek Czyż został odsunięty od prowadzenia porannego pasma w TVP Info - "Poranku Info". W TVP pracował przez 20 lat. Był gospodarzem takich programów publicystycznych jak: "Monitor Wiadomości" i "Gość Jedynki". Prowadził też "Trzeci wymiar" i "Rozmowa dnia" To on od czwartku, 21 grudnia, ma poprowadzić kolejne wydanie serwisu informacyjnego.

Równolegle odbywała się transmisja "Wiadomości" z pracownikami poprzedniej redakcji. Można ją było zobaczyć w TV Trwam oraz Telewizji Republika. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Krótkie wyjaśnienie zamiast „Wiadomości”. Na antenie pojawił się Marek Czyż. Obiecał informacje zamiast propagandy. Wyglądało to tak: Źródło TVP pic.twitter.com/1zSQCSUOtn— Patryk Michalski (@patrykmichalski) December 20, 2023