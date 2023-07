23-latka walczy o zdrowie. Brutalny atak plastikową butelką!

Mieszkańcy usłyszeli strzały. Ewakuacja bloku w Warszawie, otoczył go kordon policji

CO TAM SIĘ STAŁO?

Jest apel do mieszkańców!

Siedlce. Nieudana kradzież fantów. 23-latka trafiła do szpitala po spotkaniu ze złodziejem

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 lipca. – W czasie interwencji podjętej przez pracowników ochrony, mężczyzna uderzył 23-latkę plastikową butelką. Kobieta doznała urazu kręgosłupa szyjnego i została przewieziona do szpitala – przekazała w czwartek sierż. sztab. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

26-letniemu złodziejowi towarzyszył też inny mężczyzna. Obaj zaczęli uciekać. Za jednym z nich pobiegł pracownik ochrony. W trakcie ucieczki, sprawca odrzucił torbę z fantami.

Peugeota, którym uciekali złodzieje, zauważył spacerujący policjant po służbie, który powiadomił dyżurnego jednostki, a następnie podjął interwencję.

Funkcjonariusze policji zatrzymali łącznie trzech mężczyzn. 26-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat. Zarzuty usłyszał także 30-letni kierujący peugeotem, który – jak się okazało – kierował samochodem, pomimo aktywnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Trzeci z mężczyzn był przesłuchany w charakterze świadka i po wykonaniu z nim czynności został zwolniony.