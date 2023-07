SZOK

Rzucił się na kobietę z dzieckiem z nożem. Atak nożownika w samym sercu stolicy

Koszmar! W samym sercu Warszawy doszło do ataku nożownika. Mężczyzna, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, rzucił się z nożem na bezbronną kobietę z dzieckiem. Na miejsce natychmiast zadysponowano kilka zastępów funkcjonariuszy policji. 42-latek został znaleziony, powalony na ziemię, zakuty w kajdanki i przetransportowany do policyjnej celi.