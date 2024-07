i Autor: STRAŻ POŻARNA Mocne zadymienie w galerii handlowej pod Warszawą. To, co ustalono na miejscu, zaskoczyło służby

W ŚRODKU NOCY

W nocy w niedzielę (7 lipca) do straży pożarnej w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu w galerii handlowej w miejscowości Kobyłka. Zgłoszenie zostało odebrane w godzinach nocnych, a na miejsce natychmiast wysłano wozy straży pożarnej. To, co ustalono na miejscu, zaskoczyło służby. Najprawdopodobniej doszło do kontrolowanego wybuchu.