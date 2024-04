Wjechał w ludzi na chodniku i uciekł. Kilka osób trafiło do szpitala. Policja przekazała ważny komunikat!

Zuchwała kradzież u jubilera. Zniknęły sygnety z brylantami o wartości 200 tysięcy złotych!

Przestępca wszedł do salonu jubilerskiego przy ul. Pięknej w poniedziałek (15 kwietnia). Jak informuje Miejski Reporter z półek wystawowych zniknęło pięć sygnetów. Mężczyzna miał mówić ze wschodnim akcentem. Na razie niewiele wiadomo gdzie zniknął podejrzany. Czekamy na oficjalne informacje z policji.

Do podobnych zdarzeń dochodziło w ciągu kilku ostatnich lat wielokrotnie. Bandyci wzięli w 2023 r. na celownik jubilera w Otwocku. 8 września doszło do rozboju z niebezpiecznym narzędziem. Trzy zamaskowane osoby w rękawiczkach wbiegły do sklepu z biżuterią, gdzie sterroryzowali sprzedawcę przy użyciu gazu pieprzowego, młotka oraz przedmiotu przypominającego broń. Następnie, rozbijając młotkiem szklane gabloty, ukradli biżuterię różnego typu na kwotę 260 tys. zł. Zostali zatrzymani następnego dnia.

Nieznani sprawcy wybili też szybę i ograbili z kosztowności zakład jubilerski przy ul. Bartniczej na warszawskim Bródnie. Do zuchwałego czynu doszło w 17 października 2022 r. Więcej przeczytasz TUTAJ.