To nie statek kosmiczny ani nowe jezioro. Zdjęcia z Warszawy obiegły sieć! Tak udanej inwestycji w stolicy nie było od dawna

Nowa galeria handlowa Modlińska 6D. Wiemy, kiedy będzie otwarta. Mamy zdjęcia z wnętrza

Centrum będzie otwarte od godziny 11 do 20. Dlaczego będzie czynne również w niedziele niehandlowe? To proste – sklepy prowadzone są przez właścicieli, którym ustawa nie zabrania pracy w dniach wolnych od handlu. – Aktualnie mamy około 260 stoisk handlowo-usługowych, w tym sklepy modowe, kosmetyczne, oraz punkty spożywcze. Jesteśmy w trakcie wykańczania strefy gastronomicznej, gdzie wkrótce będzie można spróbować dań kuchni wietnamskiej, polskiej, tureckiej oraz ramen – mówi w rozmowie z Eska.pl przedstawicielka centrum Ha Thi Van Anh.

Chociaż część punktów już działa, to oficjalne otwarcie nastąpi w sobotę (26 października) o godzinie 11.

Do Modlińskiej 6D klienci będą mieli łatwy dojazd. Punkt znajduje się niedaleko trasy S8. W pobliżu znajdują się sklepy wielkopowierzchniowe takie, jak Auchan, Lerey Merlin, czy Media Expert. Do dyspozycji odwiedzających jest ogromny parking na 1200 samochodów.

Centrum handlowe ma szansę zastąpić Marywilską 44. W maju doszło do ogromnego pożaru, który całkowicie pochłonął obiekt i wszystko, co było w środku. Ludzie stracili dobytek swojego życia. Teraz część z nich próbuje stanąć na nogi handlując na tymczasowym miasteczku kontenerowym. Inni przenieśli się do Modlińskiej 6D.

źródło: Radio Eska Warszawa