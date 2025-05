Polska poderwała w nocy myśliwce! Wiemy, co się stało. To nie były ćwiczenia

Motocyklista zderzył się z oplem i huknął w forda. Poważny wypadek na Pradze-Północ

Wypadek miał miejsce w godzinach popołudniowych w pobliżu skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z ulicą Szanajcy w Warszawie. Kierujący oplem miał zderzyć się z motocyklem marki Aprilla. Potem motocyklista uderzył w zaparkowanego przy jezdni forda.

Kierowca jednośladu upadł na chodnik. Ratownicy udzielili mu pomocy, a potem zabrali go karetką do szpitala. – Kierująca oplem kobieta włączając się do ruchu zderzyła się w motocyklem. Siła uderzenia wyrzuciła motocyklistę dalej. Uderzył w zaparkowanego prawidłowo forda. Pojechał do szpitala, jednak nie wymagał dalszej pomocy i wrócił na mijesce kolizji. Kobieta została ukarana mandatem karnym – wyjaśnił nam Kamil Sobótka ze stołęcznej policji.

