MSZ ostrzega Polaków podróżujących na Bliski Wschód. "Nie można wykluczyć eskalacji zbrojnych"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ostrzega Polaków na Bliskim Wschodzi

"Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych" - czytamy na stronie MSZ.

Informacja pojawiła się w związku z informacją o możliwym ataku Iranu na Izrael. MSZ odradza również podróż do Strefy Gazy, strefy przygranicznej z Libanem i Syrią, a także Jerozolimy.

"W związku z napięciem regionalnym sytuacja bezpieczeństwa w Izraelu jest wysoce nieprzewidywalna. Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu kraju. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych łączących Izrael z sąsiadującymi państwami" - czytamy.

Jeżeli przebywasz obecnie w Izraelu, rozważ, czy dalszy pobyt jest na pewno konieczny. Na stronach MSZ znajdziecie dokładne informacje dotyczące sytuacji w regionie, koniecznych środków bezpieczeństwa, a także co zrobić i jak się zachować w przypadku ataku rakietowego.