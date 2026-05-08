Msza za ofiarę kata z Raszyna. Modlili się o spokój duszy Anny

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Piotr Lis
Piotr Lis
2026-05-08 19:24

W podwarszawskim Mrokowie odbyła się msza w intencji Anny, która w czwartek, 7 maja została brutalnie zamordowana przez byłego partnera. Kobieta osierociła dwójkę małych dzieci, które były świadkami zbrodni. Jak się okazuje, sprawca był już wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną.

Msza w intencji zmarłej Anny. Najbliżsi nie mogą uwierzyć w to, co się stało
Msza w intencji zmarłej Anny. Najbliżsi nie mogą uwierzyć w to, co się stało Msza w intencji zmarłej Anny. Najbliżsi nie mogą uwierzyć w to, co się stało Msza w intencji zmarłej Anny. Najbliżsi nie mogą uwierzyć w to, co się stało Msza w intencji zmarłej Anny. Najbliżsi nie mogą uwierzyć w to, co się stało
Galeria zdjęć 14

Bliscy i znajomi Anny wciąż nie mogą otrząsnąć się po tragedii, która rozegrała się w 7 maja. W piątek, w kościele św. Stanisława Kostki w Mrokowie odbyła się msza święta w intencji zmarłej. Nabożeństwo, prowadzone w języku wietnamskim, zgromadziło osoby poruszone jej tragiczną śmiercią. Kobieta, pochodząca z Wietnamu, nie miała w Polsce rodziny poza swoimi dziećmi. Głos w sprawie zabrało Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce.

- Ta tragedia wstrząsnęła całą naszą społecznością. Obecnie analizowane są możliwości udzielenia wsparcia i pomocy osieroconym małoletnim dzieciom

- przekazał Karol Hoang, rzecznik prasowy stowarzyszenia.

Morderstwo w Raszynie. Prokuratura ujawnia przebieg zdarzeń

Do wstrząsającej zbrodni doszło w czwartek, 7 maja, w Raszynie pod Warszawą.  - W związku ze zdarzeniem ujawnionym w Raszynie Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety poprzez oddanie w jej kierunku strzału z broni palnej. Prowadzenie śledztwa powierzono Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, Wydziałowi do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstwami - poinformował w piątek prokurator Piotr Skiba.

Jak nieoficjalnie ustalił se.pl, sprawcą okazał się 67-letni były partner kobiety, Bogusław G., pilot, którego Anna poznała jeszcze w Wietnamie. Tam para wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci, zanim wspólnie przeprowadziła się do Polski.

- W toku dotychczas przeprowadzonych czynności ustalono, że do mieszkania wynajmowanego przez pokrzywdzoną około godziny 16:00 przybył jej były mąż, Bogusław G. Sprawca, posługując się bronią palną, oddał jeden strzał w kierunku kobiety. Pokrzywdzona poniosła śmierć na miejscu - przekazuje prokurator.

Po dokonaniu zabójstwa mężczyzna uciekł. Zorganizowana przez policję obława zakończyła się tragicznym odkryciem. - Po zdarzeniu sprawca zbiegł, a następnie udał się na cmentarz w Prażmowie w powiecie piaseczyńskim, gdzie targnął się na własne życie - dodaje prokurator Skiba.

Polecany artykuł:

Zabójstwo Anny w Raszynie: "To był bandyta". Tu znaleziono ciało 67-latka. Dlac…

Dzieci widziały śmierć matki. "Nic nie jest w stanie im jej przywrócić"

Najbardziej wstrząsającym elementem tej tragedii jest fakt, że świadkami morderstwa były małe dzieci pary. To starsze z nich wezwało na miejsce służby ratunkowe. Przyjaciółka zmarłej Anny poinformowała w mediach społecznościowych, że dzieci, które posiadają polskie obywatelstwo, są już bezpieczne.

- Dzieci są otoczone najlepszą możliwą opieką - podkreśliła, dodając ze smutkiem: Niestety, nic nie jest w stanie przywrócić im matki.

Pomoc dla osieroconych dzieci została zorganizowana natychmiast po tragedii. Potwierdza to również prokuratura.

- Małoletnie dzieci pokrzywdzonej, dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójta Gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną oraz zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej - podkreśla prokurator Skiba.

Msza w intencji zmarłej Anny. Najbliżsi nie mogą uwierzyć w to, co się stało
Galeria zdjęć 14
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RASZYN
MAZOWIECKIE
ZABÓJSTWO