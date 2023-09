To jedyny taki budynek w kraju! Ochroni eksponaty nawet podczas zburzenia murów

Muzeum Historii Polski otwarte!

– Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń – mówił podczas otwarcia prezydent Andrzej Duda, który jako jeden z pierwszych wraz z małżonką Agatą zwiedził pierwszą wystawę we wnętrzach muzealnego giganta.

To Lech Kaczyński w 2006 r. powołał formalnie to muzeum, które dopiero teraz doczekało się siedziby. Były więc podziękowania tych, którzy przyczynili się do budowy i przytyki do tych, którzy z budową się ociągali.

Dla niektórych zaskoczeniem mogły być podziękowania ze strony polityków PiS dla… władz Warszawy. – Dziękuję wiceprezydentowi Warszawy Michałowi Olszewskiemu za współpracę i pomoc ponad podziałami – oświadczył minister kultury Piotr Gliński, dziękując kilkunastu innym osobom.

– Historia naszego kraju otrzymała godne miejsce, w którym możemy ją prezentować bez białych plam, bez przemilczeń i bez przeinaczeń, w całym jej bogactwie i z całą odpowiedzialnością – oświadczył minister. - Chcielibyśmy, żeby to miejsce było przedmiotem naszej dumy, opowieści o wspaniałych dziejach, ale także miejscem dialogu, a czasami sporu – wtórował dyrektor MHP Robert Kostro.

To jedyny taki budynek w Polsce. Największe muzeum w kraju i jedyne, które nawet w przypadku zburzenia murów, ochroni swoje eksponaty – tak jest skonstruowany budynek i podziemia.

Muzeum w Cytadeli Warszawskiej liczy 45 tys. mkw, 800 pomieszczeń i prawie 9 tys. mkw powierzchni wystawienniczych. Na razie podziwiać można sam gmach, z przepiękną fasadą ozdobiona reliefami i pierwszą wystawę czasową, która nie oddaje jednak tego, co pojawi się we wnętrzach docelowo. Wystawa, którą można oglądać podczas Festiwalu Otwarcia od dziś do niedzieli pokazuje wybrane zbiory, pozyskane dzięki resortowi kultury. To dopiero namiastka tego, co zobaczymy za 30 miesięcy.