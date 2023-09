Byliśmy w Muzeum Historii Polski. Dziś otwarcie. Na wystawie wyjątkowo przejmujący eksponat!

Krzysiek uśmiecha się od ucha do ucha, mama całuje go w czoło. Na ten widok łzy ciekną po policzkach!

Na pewno niesamowity i imponujący – nie tylko swoją wielkością – jest sam budynek Muzeum Historii Polski – wykonany z zamówionego w Portugalii granitu, ułożonego w przemyślany, symboliczny sposób i ozdobiony reliefami tak, że samą elewację można oglądać przez godzinę, pod warunkiem, że ktoś opowiada co znaczą poszczególne symbole. Przeciętny widz nie doceni, bo nie zrozumie, co widzi. - Tego marmuru szukano przez pięć lat. Bo istotne było, by pochodził z jednego złoża, by było go wystarczająco dużo i by miał odpowiednią fakturę – opowiada Piotr Gliński. Elewacja będzie bielić się w słońcu i ciemnieje w deszczu. A w środku?

Na razie do zwiedzania pierwsza wystawa czasowa. To jedna wielka sala, zapełniona niemal od podłogi po sufity gablotami z eksponatami. Wśród nich oryginalna maszyna szyfrująca Enigma, kilkanaście pasów kontuszowych, odzyskane w USA obrazy „łukaszowców”. Do nich minister Piotr Gliński ma szczególny sentyment.

- Dzięki naszym staraniom do Polski powrócił cykl obrazów prezentowanych w polskim pawilonie na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 r. Siedem wielkowymiarowych malowideł o tematyce historycznej powstało wysiłkiem Bractwa św. Łukasza, a następnie utknęło w USA na kilkadziesiąt lat w zbiorach jezuitów z Syracuse w stanie Nowy Jork – przypomina minister kultury.

Szczególne wrażenie robi przejmujący eksponat świadczący o historii najnowszej - fragment karoserii auta, ostrzelanego w Mariupolu. Do Warszawy przyjechał tym autem lekarz.

To, czego na razie brakuje na pierwszej wystawie, to wyrazistego przesłania. Pokazane eksponaty tworzą miszmasz, przekrój przez lata dziejów, ale nie są zespolone jakąś konkretną ideą. Dają tylko przedsmak tego co Muzeum Historii Polski zaprezentuje na wystawie stałej. Na razie podpisano umowę. Wykonawca ma ją zainstalować w 30 miesięcy. Ponieważ jest droższa niż planowano koszt całej inwestycji wyniesie 1,3 mld zł.

Program wielkiego otwarcia największego muzeum w Polsce (jest ponad dwa razy większe niż Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku) można znaleźć na stronie www.mhp.pl