Muzyczny tramwaj w Warszawie zrobił furorę! Zostanie na dłużej

Fenomen muzycznego tramwaju

Co sprawia, że tramwaj chopinowski stał się takim hitem? Wnętrze pojazdu wypełniają dźwięki fortepianu, a pasażerowie mają okazję posłuchać utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu młodych talentów. To jednak nie wszystko! Podczas przejażdżki można również poznać fascynujące fakty z życia kompozytora i jego związków z Warszawą.

Ze względu na ogromne zainteresowanie pasażerów, kursy tego wyjątkowego pojazdu zostały przedłużone aż do niedzieli, 19 października.

Rozkład jazdy do 19 października

Od wtorku do niedzieli tramwaj będzie kursował według następującego rozkładu:

14:00 – kurs z pianistą

15:00 – kurs z pianistą

16:30 – kurs z varsavianistą

17:30 – kurs z pianistą

Tramwaj jeździ na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka.

Młode talenty i historia Warszawy

Kto umili podróż muzycznym tramwajem? Na pasażerów czeka występ utalentowanych pianistów młodego pokolenia, wśród których znaleźli się: Maciej Smoląg, Jan Nicewicz, Wojciech Kruczek, Paweł Wojciechowski, Józef Domżał, Margarita Latypova i Szymon Drabiński.

Od 14 października każdy kurs o godz. 16:30 stanie się miejscem do posłuchania o historii. Wykłady poprowadzi Marek Bykowski – magister sztuki, były kanclerz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, znawca życia i twórczości kompozytora.