Myślisz, że znasz Warszawę na wylot? Oto najbardziej "wiosenne" ulice w stolicy! Tu wiosna trwa cały rok!

Alicja Franczuk
2026-03-21 3:30

Warszawa - miasto tętniące życiem - skrywa w swojej urbanistycznej tkance prawdziwą symfonię natury. Czy wiesz, jak wiele ulic nazwano, czerpiąc inspirację z wiosennej aury? Te pełne radości nazwy ulic, często nawiązujące do kwiatów i budzącej się do życia przyrody, dodają stolicy uroku i lekkości. Odkryj, które zakątki Warszawy rozkwitają dzięki nim.

21 marca – Żegnaj zimo! Witaj wiosno!

Pierwszy dzień wiosny to moment, w którym przyroda budzi się z zimowego snu. Powietrze pachnie wilgotną ziemią i pierwszymi pąkami, a słońce, choć jeszcze nieśmiałe, ogrzewa spragnioną ciepła skórę. Dzień staje się dłuższy, a w sercach pojawia się nadzieja na lepsze i radośniejsze jutro, pełne zieleni, kwiatów i radosnego śpiewu ptaków.

W kalendarzu pierwszy dzień wiosny wypada 21 marca, co związane jest z astronomicznym początkiem wiosny, czyli momentem równonocy wiosennej, kiedy dzień i noc mają zbliżoną długość. Data ta symbolizuje równowagę i harmonię.

Często pierwszy dzień wiosny wiąże się z tradycją topienia Marzanny, czyli kukły symbolizującej zimę i choroby. Utopienie lub spalenie Marzanny to symboliczne pożegnanie z tym, co stare i negatywne, i otworzenie się na nowe, wiosenne życie.

Strażnik miejski zmarł na interwencji. Prosił o przeniesienie, zabrakło miejsc

Wiosna w Warszawie - spójrz na te nazwy ulic!

Warszawa - ta tętniąca życiem metropolia, kojarząca się z wszechobecną betonozą - skrywa w swoich ulicach subtelne echa wiosny. Spacerując po mieście, można natknąć się na ulice, których nazwy przywołują skojarzenia z budzącą się do życia przyrodą.

Ulica Tulipanowa, Żonkilowa, a może Zapachu Bzu? Te nazwy przez cały rok przypominają o kolorach, zapachach i bujności, które z nadejściem wiosny opanują stołeczne parki i skwery. Nawet ulica Zielonych Traw, choć może nieco prozaiczna, przywołuje na myśl rześkość i świeżość pierwszych wiosennych dni, kiedy trawa nabiera soczystej zieleni, a miasto wita nowy sezon z nadzieją i radością. Te wiosenne akcenty w nazewnictwie ulic sprawiają, że nawet w betonowej dżungli czuć powiew wiosny.

W poniższej galerii zdjęć przytaczamy przykłady wiosennych nazw ulic w Warszawie. Może mieszkasz tuż obok?

Catering Wielkanocny Magdy Gessler 2026. W tym roku ceny zwalają z nóg. Opłaca …
Rolnicy. Podlasie. Wiosna u Emilii Korolczuk
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

