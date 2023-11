Szok, co można było kupić przy cmentarzu. Gruby portfel na kiełbasę i nachosy

Mały koteczek znalazł się w pułapce. Uratowała go suczka Roksana

Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji. Odwiedzamy groby bliskich zmarłych, wspominamy ich i tęsknimy za ich obecnością w świecie żywych. Od lat pod cmentarzami rozstawiają się kramiki, na których można kupić znicze, wiązanki czy chryzantemy. Przy Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie tradycją już stały się również stoiska z obwarzankami i pańską skórką.

Z roku na rok przybywa jednak miejsc, gdzie pod cmentarzami odbywa się prawdziwy jarmark! Oprócz dekoracji grobów można kupić też, słodycze, kiełbaski z grilla, popcorn czy halloweenowe gadżety!

Jarmark pod Cmentarzem Bródnowskim w Warszawie

Odwiedzający we Wszystkich Świętych Cmentarz Bródnowski mogli być zszokowani tym, co zobaczyli. Ilość stoisk z gorącymi przekąskami do kupienia sprawiała, że 1 listopada bardziej przypominał festyn lub zlot food trucków niż obchody święta zmarłych!

Była kiełbaska z grilla, swojska golonka, kromka chleba ze smalcem i ogórkiem, a także rurki z kremem, popcorn, gofry i wata cukrowa. Wszystko oczywiście dla osób, o odpowiedniej zasobności portfela. Cena za te rarytasy przyprawiała o zawrót głowy! Nie brakowało również rzeczy związanych z Halloween, baloników i zabawek.

Co na to duchowni?

Znany dominikanin o. Paweł Gużyński stwierdził w rozmowie z "Faktem", że wróciliśmy do praktyk i zachowań z pogańskich czasów. - Trzeba wiernym poukładać w głowach, bo zapomnieli o prawdziwym sensie tego święta - podkreślił.