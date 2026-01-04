Na łysych oponach mknął po śniegu i lodzie. 25-latek z BMW słono zapłaci

Młody kierowca BMW w Gostyninie zlekceważył zimowe warunki, poruszając się na niebezpiecznie zużytych oponach.

Policja zatrzymała 25-latka. "Łyse" opony stanowiły poważne zagrożenie na zaśnieżonej drodze.

Jakie konsekwencje poniósł kierowca? Dowiedz się więcej.

BMW na łysych oponach zatrzymane w Gostyninie

Policjanci z gostynińskiej drogówki, patrolując ulice miasta, zwrócili uwagę na BMW, którego stan techniczny budził poważne wątpliwości. Łyse opony aż biły po oczach! Były w fatalnym stanie, a bieżnik nie spełniał wymaganych norm.

„Policjanci z Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, pełniący służbę w ramach Wydziału Ruchu Drogowego, przeprowadzili kontrolę pojazdu, podczas której stwierdzili, że opony posiadają bieżnik poniżej wymaganej przepisami normy” - czytamy w komunikacie policji.

Pirat drogowy zapłacił mandat

W związku z rażącym naruszeniem przepisów, funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i nałożyli na 25-latka mandat karny. Mężczyzna nie tylko musi zapłacić karę, ale też zadbać o wymianę opon na nowe, spełniające wymogi bezpieczeństwa.

Zima to nie czas na oszczędności. Sprawne opony to podstawa bezpieczeństwa

Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w okresie zimowym.

„W trudnych warunkach zimowych, przy opadach śniegu i śliskiej nawierzchni, taki stan techniczny pojazdu znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad autem” – podkreślają funkcjonariusze.

Sprawne opony z odpowiednią głębokością bieżnika to podstawa, ale równie ważne jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i zachowanie szczególnej ostrożności.