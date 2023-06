PIERWSZY TAKI PRZYPADEK

Na spokojnym osiedlu w Wołominie doszło do zabójstwa. „Tutaj ludzie nie chodzą z nożami”

Horror na osiedlu Niepodległości w Wołominie. W krzakach przy parkingu znaleziono zakrwawione zwłoki 52-letniego mężczyzny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miał on mieć poderżnięte gardło. Mieszkańcy są w szoku. Nigdy nie przypuszczali, że w takiej spokojnej okolicy może dojść do takiej makabry. – Nie do pomyślenia! – mówią.