Na zewnątrz mróz, on ubrany tylko w koszulę. „Nie wiedział, gdzie się znajduje”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-16 10:48

Przypadkowy przechodzień zmartwił się losem starszego, zagubionego mężczyzny, który mimo mrozu ubrany był wyłącznie w koszulę flanelową. Natychmiast zadzwonił pod 112. Senior nie wiedział, gdzie się znajduje i nie potrafił podać swoich danych. Trafił do szpitala.

Na zewnątrz mróz, on ubrany tylko w koszulę. „Nie wiedział, gdzie się znajduje”

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Mimo mrozu, przypadkowy przechodzień zaalarmował służby o starszym mężczyźnie ubranym tylko w koszulę.
  • Senior, zagubiony i zdezorientowany, nie potrafił podać swoich danych i trafił do szpitala.
  • Dzięki interwencji policji, udało się ustalić tożsamość 89-latka i przekazać go pod opiekę rodziny.
  • Dlaczego tak ważne jest reagowanie na osoby potrzebujące pomocy w trudnych warunkach pogodowych?

Warszawa Praga-Północ. Zagubiony senior

Było po godz. 14 w środę, 14 stycznia, gdy policjanci z północnopraskiej komendy otrzymali zgłoszenie o starszym, zagubionym mężczyźnie, ubranym wyłącznie w koszulę flanelową. Losem mężczyzny zainteresował się przypadkowy przechodzień, który zadzwonił pod numer alarmowy 112. Mundurowi od razu udali się w rejon Ronda Starzyńskiego, gdzie oczekiwał na nich zgłaszający.

Na dworze panował mróz. Policjanci umieścili starszego mężczyznę w samochodzie służbowym. Próbowali dowiedzieć się kim jest i gdzie mieszka, jednak nie było to takie proste.

- Senior był zagubiony, a kontakt z nim utrudniony. Nie wiedział, gdzie się znajduje i nie potrafił podać swoich danych. Dwukrotnie zmieniał swoje imię - wyjaśniła nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy. - Ponieważ nie wiadomo było, jak długo starszy mężczyzna przebywa na dworze i zachodziło ryzyko, że jest mocno wyziębiony, policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych. Ci zdecydowali o przewiezieniu seniora do miejscowego szpitala - dodała.

Na zewnątrz mróz, on ubrany tylko w koszulę. „Nie wiedział, gdzie się znajduje”

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Uciekał przed policją, wyrzucił sejf z pieniędzmi! Sensacyjny pościg pod Warsza…

Szczęśliwy finał historii

W końcu po wielu godzinach weryfikacji danych seniora policjantom udało się ustalić jego tożsamość i nawiązać kontakt z jego rodziną. - Okazało się, że 89-latek jest mieszkańcem Bielan. Policjanci przekazali go pod opiekę syna - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko.

Polecany artykuł:

Nikodem zaginął w Warszawie. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 23-latka

Policja apeluje: Reaguj!

Policja przypomina, że panujące na zewnątrz niskie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób starszych, zagubionych czy nieporadnych. Czujność i reakcja na widok osób ubranych nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych jest konieczna, by zapewnić im bezpieczeństwo i zapobiec tragedii.

- Apelujemy! Reaguj, gdy widzisz osobę, której grozi wychłodzenie bądź będącej w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia i życia. Zatelefonuj pod numer alarmowy 112 lub na Straż Miejską, aby służby mogły udzielić niezbędnej pomocy - proszą mundurowi.

Polecany artykuł:

Zbudował chatkę w lesie, by uniknąć więzienia. John Rambo z Ciechanowa zatrzyma…
Gołoledź paraliżuje Polskę!
39 zdjęć
POLACY UZALEŻNIENI OD SMARTFONÓW. WSZYSCY LUBIĄ DOPAMINĘ! LUDZIE CHODZĄ JAK ZOMBIE! - KOMENTERY
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
POLICJA
SENIOR