Na zewnątrz mróz, on ubrany tylko w koszulę. „Nie wiedział, gdzie się znajduje”

Mimo mrozu, przypadkowy przechodzień zaalarmował służby o starszym mężczyźnie ubranym tylko w koszulę.

Senior, zagubiony i zdezorientowany, nie potrafił podać swoich danych i trafił do szpitala.

Dzięki interwencji policji, udało się ustalić tożsamość 89-latka i przekazać go pod opiekę rodziny.

Dlaczego tak ważne jest reagowanie na osoby potrzebujące pomocy w trudnych warunkach pogodowych?

Warszawa Praga-Północ. Zagubiony senior

Było po godz. 14 w środę, 14 stycznia, gdy policjanci z północnopraskiej komendy otrzymali zgłoszenie o starszym, zagubionym mężczyźnie, ubranym wyłącznie w koszulę flanelową. Losem mężczyzny zainteresował się przypadkowy przechodzień, który zadzwonił pod numer alarmowy 112. Mundurowi od razu udali się w rejon Ronda Starzyńskiego, gdzie oczekiwał na nich zgłaszający.

Na dworze panował mróz. Policjanci umieścili starszego mężczyznę w samochodzie służbowym. Próbowali dowiedzieć się kim jest i gdzie mieszka, jednak nie było to takie proste.

- Senior był zagubiony, a kontakt z nim utrudniony. Nie wiedział, gdzie się znajduje i nie potrafił podać swoich danych. Dwukrotnie zmieniał swoje imię - wyjaśniła nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy. - Ponieważ nie wiadomo było, jak długo starszy mężczyzna przebywa na dworze i zachodziło ryzyko, że jest mocno wyziębiony, policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych. Ci zdecydowali o przewiezieniu seniora do miejscowego szpitala - dodała.

Szczęśliwy finał historii

W końcu po wielu godzinach weryfikacji danych seniora policjantom udało się ustalić jego tożsamość i nawiązać kontakt z jego rodziną. - Okazało się, że 89-latek jest mieszkańcem Bielan. Policjanci przekazali go pod opiekę syna - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko.

Policja apeluje: Reaguj!

Policja przypomina, że panujące na zewnątrz niskie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób starszych, zagubionych czy nieporadnych. Czujność i reakcja na widok osób ubranych nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych jest konieczna, by zapewnić im bezpieczeństwo i zapobiec tragedii.

- Apelujemy! Reaguj, gdy widzisz osobę, której grozi wychłodzenie bądź będącej w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia i życia. Zatelefonuj pod numer alarmowy 112 lub na Straż Miejską, aby służby mogły udzielić niezbędnej pomocy - proszą mundurowi.

