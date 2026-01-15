Zbudował chatkę w lesie, by uniknąć więzienia. John Rambo z Ciechanowa zatrzymany

53-latek z powiatu nowodworskiego był poszukiwany listem gończym. Zamiast jednak stawić się w zakładzie karnym, postanowił zorganizować sobie kryjówkę. Niczym filmowy John Rambo zbudował kryjówkę w lesie i nie miał zamiaru oddać się w ręce policji. Jak informuje policja w Nowym Dworze Mazowieckim, mężczyzna wybudował na skraju lasu drewniany domek, który przez kilka miesięcy służył mu za schronienie przed wymiarem sprawiedliwości.

„Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim prowadząc czynności operacyjne, wczoraj rano dotarli do miejsca, gdzie mężczyzna przebywał. Policjanci ustalili, że poszukiwany 53-latek w jednej z miejscowości na terenie gminy Ciechanów zbudował drewnianą konstrukcję. Prowizoryczna chatka pozbawiona prądu i wody przed kilka miesięcy służyła mu za kryjówkę. Mężczyzna był przekonany, że policjanci w takim miejscu go nie odnajdą” – relacjonuje kom. Joanna Wielocha z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Leśna chatka bez prądu i wody. Tak wyglądała kryjówka 53-latka

Jak się okazało, 53-latek był przekonany, że leśna chatka to idealne miejsce, by ukryć się przed policją. Prowizoryczna konstrukcja pozbawiona była prądu i wody, co jednak nie przeszkadzało mężczyźnie w ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości. Jego nadzieje na uniknięcie kary legły jednak w gruzach.

Kryminalni z Nowego Dworu Mazowieckiego trafili na jego trop i zatrzymali 53-latka. Mężczyzna na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie, miał do odbycia karę 90 dni pozbawienia wolności.

Jeszcze tego samego dnia poszukiwany trafił do jednostki penitencjarnej.