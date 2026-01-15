Nikodem zaginął w Warszawie. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 23-latka

Gdzie ostatnio widziano Nikodema Przybylskiego? Policja publikuje rysopis zaginionego

Nikodem Przybylski ostatni raz widziany był 5 stycznia 2024 roku około godziny 11:40, kiedy wyszedł ze swojego mieszkania przy ulicy Szegedyńskiej w Warszawie. Od tamtej pory nie wrócił do domu i nie skontaktował się z bliskimi.

Z iinych informacji podanych w sieci wynika, że w dniu zaginięcia miał spotkać się ze znajomymi. Prawdopdoobnie miał przy sobie dokumnety i telefon, który jest nieaktywny.

Rysopis zaginionego:

Wiek: 23 lata

Wzrost: około 170 cm

Waga: około 60 kg

Cechy charakterystyczne: liczne tatuaże na ciele, kolczyki w uszach

Ubiór w dniu zaginięcia: czarna kurtka typu parka, czarne spodnie, czarne zimowe buty, czarno-biała chusta

Apel Policji: Jak możesz pomóc w odnalezieniu Nikodema?

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Nikodema Przybylskiego, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

Patryk jednak nie zaginął! Wyjaśniono zagadkę zaginięcia sprzed 11 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podinspektor Elwira Kozłowska, oficer prasowy KRP V, podkreśla wagę każdej informacji, która może przyczynić się do odnalezienia zaginionego Nikodema.

„Apelujemy do wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic, którzy mogli widzieć Nikodema Przybylskiego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego obecnego miejsca pobytu, o niezwłoczny kontakt z policją. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa w poszukiwaniach” – mówi podinsp. Kozłowska.