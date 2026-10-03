Najpiękniejsze kamienie są w Pałacu! Startuje Warsaw Mineral Expo

Warsaw Mineral Expo gromadzi setki wystawców z całego świata oraz tysiące odwiedzających, tworząc przestrzeń z największym wyborem biżuterii w jednym miejscu. Podczas targów prezentowana jest biżuteria wykonana z naturalnych kamieni, metali szlachetnych i półproduktów jubilerskich - od klasycznych form, przez biżuterię artystyczną, po unikatowe, ręcznie wykonywane projekty.

- Tylko na naszych targach największe hurtownie jubilerskie sąsiadują z małymi zakładami rzemieślniczymi – zachęcają organizatorzy imprezy, która wrosła już w kalendarz warszawskich wydarzeń, odbywając się dwa razy do roku.

Kwarc z Dolnego Śląska w Warszawie

Jedną z głównych atrakcji zaczynających się dziś targów (można odwiedzać w godz. 10-18) będzie wystawa „Barwy dolnośląskich kwarców”. To doskonała okazja, by odkryć piękno skarbów pochodzących z naszego kraju i przekonać się, że niezwykłe minerały można znaleźć znacznie bliżej, niż nam się wydaje. Prezentowane okazy pochodzą z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli, historyka z wykształcenia i zawodu oraz pasjonata minerałów, który swoją przygodę z kolekcjonerstwem rozpoczął już w dzieciństwie. Przez lata rozwijał swoją kolekcję, początkowo koncentrując się na agatach, a od 2014 roku skupiając się przede wszystkim na minerałach krystalicznych. Obecnie jest właścicielem jednej z najciekawszych kolekcji dolnośląskiego kwarcu, współodkrywcą grabiszyckich kalcytów oraz inicjatorem i koordynatorem projektów eksploratorskich w Sudetach.

Łukasz Tekiela oprowadzi po wystawie w sobotę i niedzielę o godz. 14.

A dr Eligiusz Szełęg, rzeczoznawca mineralog, bezpłatnie pomoże rozpoznać przyniesione okazy.

Co się działo na poprzednich Warsaw Mineral Expo, można zobaczyć w GALERII:

14

Dinozaury i rekonstrukcja szkieletów

Zaplanowano też warsztaty dla pasjonatów. W sobotę o godz. 11 i 13 Muzeum Geologiczne pokaże, jakie minerały potrzebne są do produkcji elektroniki. O godz. 15 będzie można samodzielnie wykonać biżuterię z kamieni. W niedzielę o godz. 11 i 13 uczestnicy wcielą się w paleontologów i zrekonstruują szkielety wymarłych zwierząt. Na dzieci czekać będzie Geolandia z dinozaurami, kryształami do malowania, układankami i zabawy w alchemika. Na warsztaty obowiązują zapisy. Szczegóły Giełdy Minerałów znajdują się TUTAJ.